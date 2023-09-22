台積電ADR續崩 AI股也危險！分析師建議這樣做

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【旺得富理財網 李宗莉】費半持續破底，台積電ADR又摔1.93美元或2.21%，收85.36美元，換算台股價格來到548.22元，恐與台股現貨價呈現向下比價效應。分析師指出，台積電若無法盡快站穩535元頸線位置，台股跌破萬六機率大增，加上連AI之王輝達也面臨半年線保衛戰，技嘉、廣達、緯創等AI鏈不僅別抄底，反而趁彈就快跑，另有分析師認為，主流電子本波跌勢未止，AI勢必成為下殺對象，資金可能轉進軍工避險。

亨達投顧分析師邱鼎泰表示，台積電失守1月底以來至5月的頸線位置，且回補5/25的跳空缺口，若在1周內無法站回頸線535元價位，台股跌破萬六大關的機率大增，畢竟台積電不好，整體電子股怎麼會好。

至於台積電能否快速站回頸線，他以型態來看，台積電跳空跌破，在技術面的分析上，是相當不利的「斷頭缺口」，顧名思義，代表大頭部形成，多頭不計價的砍出，要救真的有點難。

不僅台積電跌破半年線，AI兩大精神領袖之一的微軟，同樣失守半年線，尤其在傳出微軟砍單輝達後，2公司股價各跌2.4%、2.9%，認為輝達跟進失守半年線，是合理的推論，以此來看，技嘉、廣達、緯創等AI鏈不僅不能買，反而應該有彈就要跑。

永誠投顧分析師楊惠珊則認為，Fed本次雖如外界預期暫停升息，但在油價上漲及汽車工會罷工下，美國通膨問題進一步擴大，19名官員在點矩陣中，更有12人贊成年底再度升息，明年的4次降息也縮為2次，對美股相當不利。

此時，AI等主流電子勢必成為下殺對象，雖長線趨勢不變，但短線的不穩定在所難免，手中有持股的投資人不用灰心，只要科技發展不變，這些股票總有一天會重回盤勢主流，認為短線避險資金將轉進軍工航太，成為新的出海口，包括漢翔、天宇、精剛、jpp-KY等可留意，提醒軍工股偏向短期操作，要注意進出去留。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。