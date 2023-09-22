韓正出席聯大一般性辯論講話 提堅持公道、正義等四點建議

新華社22日報導，中國國家副主席韓正美東時間9月21日在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論發表講話。韓正指出，面對世界之變、時代之變、歷史之變，中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重大理念倡議，呼籲國際社會攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。越來越多國家認識到，人類命運休戚與共，團結合作才是人間正道。和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流。

韓正提出四點建議。 一是堅持公道正義，維護和平安全。要重視各國合理安全關切，尊重各國主權、領土完整，通過對話協商以和平方式解決分歧和爭端。中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，願繼續發揮建設性作用。 二是堅持互利共贏，促進共同發展。要將發展置於國際議程中心位置，讓發展成果更多更公平惠及每一個國家、每一個人。中方將進一步協同推動共建「一帶一路」和2030年可持續發展議程，繼續為構建全球發展共同體作出積極貢獻。 三是堅持開放包容，追求文明進步。不同國家和文明要共同發展、取長補短、合作共贏。要通過對話與合作推進國際人權事業健康發展，反對搞政治化和雙重標準，更不能把人權和民主當作干涉別國事務的政治工具。 四是堅持多邊主義，完善全球治理。中國是以聯合國為核心的國際體系的堅定支持者。聯合國應當平衡推進安全、發展、人權三大支柱領域工作，由各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運。要切實提高開發中國家的代表性和發言權，推動全球治理朝著更加公平合理的方向發展。 韓正強調，中國永遠是發展中國家大家庭中的一員，將矢志不渝推動構建人類命運共同體，同各國共同開創世界更加美好的未來。 報導稱，韓正19日出席了中方主辦的全球發展倡議合作成果展示高級別會議和聯合國可持續發展目標峰會領導人對話會，強調習近平2021年提出全球發展倡議，旨在推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。中國將落實2030年可持續發展議程與國家中長期發展戰略有機結合，始終寓自身發展于世界的繁榮穩定之中，以實際行動積極幫助全球南方國家。中方將繼續同各方一道，為如期實現可持續發展目標、構建全球發展共同體作出積極貢獻。與會各方代表祝賀全球發展倡議合作取得的重要進展，高度評價全球發展倡議在凝聚發展共識、助力落實2030年議程等方面發揮的積極重要作用和貢獻，期待同中國加強團結協作，推動實現聯合國可持續發展目標。 21日，韓正會見了第78屆聯合國大會主席法蘭西斯，強調中國將繼續支持聯合國推進全球治理體系改革。 在紐約期間，韓正分別會見了塞爾維亞總統武契奇、祕魯總統博魯阿爾特、賽普勒斯總統赫里斯托祖利季斯、獅子山總統比奧、幾內亞總統敦布亞、巴基斯坦看守政府總理卡卡爾。外方領導人高度評價習近平提出的一系列重大理念倡議，表示願同中方進一步增進政治互信，深化各領域交流合作，在國際事務中加強協調配合，共同應對全球挑戰。韓正還會見了美國國務卿布林肯、總統氣候問題特使凱瑞，集體會見了美友好團體、智庫負責人及各界人士，與他們就中美關係、應對氣候變化、經貿合作等深入交流。