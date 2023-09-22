房屋品質保障協會正式成立 為民眾自家居住安全發聲及把關

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中華民國房屋品質保障協會於9月21日在台北市鉅星匯國際宴會廳，舉行第一屆第一次成立大會暨座談分享會，由理事長林建良主持。協會係由建築師、地質專家、土木技師、法律顧問、驗屋業者等、以及來自產官學界的專業人士共同發起，以「為民眾自家居住安全發聲及把關」為成立宗旨。

房屋品質保障協會創會理事長林建良表示，房屋品質保障協會將搭起社會大眾與相關專家間的媒合平台，期盼能解決許多消費者在購屋、裝修房屋時，因專業知識與資訊落差而引發的消費糾紛，並協助民眾對於自家屋況的體檢及驗屋等議題，能有正確認識，讓許多老舊房屋在結構、管線等常見的問題惡化蔓延之前，能夠及早獲得處理，避免對人身安全及財產造成損害。

立法委員張宏陸於出席房屋品保協會成立大會時提到，許多民眾一輩子可能只買得起一間房子，如何幫助民眾確保購屋權益，乃至社會住宅品質，是他在立院內政委員會中一直相當重視的議題，未來他很樂意與房屋品保協會協作，致力推動相關法案。

立法委員羅致政也認為，雖然行政院已設有公平會，但目前相關法規仍不夠完備，難以完全顧及民眾購屋權益，對於協會座談會上大家的意見，他也會收集並帶回去研議，對於未來房屋品保協會扮演政府與民眾、業界的溝通平台，他也表達肯定。

於1999年發生的「921大地震」，今（2023）年滿24年，當年震倒全台灣一連串老舊與劣質房屋，也促使法規對建築物耐震係數的要求全面升級，並引起各界呼籲應加速危老房屋改建等議題。適逢近日發生大直建案工程造成民宅倒塌，早年亦有浮洲合宜宅施工品質爭議，都讓辛苦存錢購屋的民眾，對於居住品質的憂慮有增無減。

林建良理事長表示，房屋品質、居住安全與所有民眾、不分行業別的朋友都息息相關，但在購屋市場中，消費者與建商間往往存在資訊落差，彼此的對話溝通也沒有處於平等地位。許多老舊房屋，甚至10年內的「新古屋」出現狀況時，已經難以找到當年負責的建商出面處理，嚴重影響購屋民眾的權益。房屋品保協會成立的目的，即是希望從中提供整合、協調、輔導，以及規劃諮詢服務、救濟管道等，以促進房、貸、產與住宅服務產業市場的健全成長。未來協會不僅要替消費者把關，更要協助民眾在遇到相關問題時，能夠快速獲得顧問諮詢等服務，充分保障自己的住屋權益。

從過去在旅遊品保協會有長時間參與，林建良也將相關經驗典範轉移至房屋品保協會，不僅要讓更多民眾能在購屋市場中得到完善的保障，更要做到事先預防，減少因房屋倒塌，造成民眾可能的損失與傷亡。

近年民眾對於「爛尾樓」、「預售內容與實際交屋差異」、「房屋瑕疵保障」等大大小小與房屋品質相關之議題皆相當關心，而隨著都市更新、重劃區設置、不動產成投資標的等風氣日益增長，使建築、裝修等需求案件大增，建設公司與營造廠商必須與大小包商、工程業者、工班等通力合作方能完成建設，雖然承包業主與廠商之間溝通不良、契約履行糾紛等爭議在所難免，但也因此影響到購屋民眾的消費權益。

擔任房屋品保協會監事主席林泰宇談到，購屋、裝修糾紛逐年攀升，以一個社區大樓的建造過程中就包含至少13項工種，加上往往價格不透明，一般民眾難以全程掌控與了解，且全台灣10年內的新建案交屋過程中，居然有超過65%社區大樓的公設未點交，一但出現糾紛，得由社區管委會出面協調。而光是2022年全台灣就有超過3,600件購屋、裝修相關訴訟，更凸顯協會成立並提供相關服務的必要性。

林泰宇也建議，未來政府應要求每個建案都要繳納履約保證金，並由第三方公正單位監督與管理，一旦出事便馬上就可以提撥使用。接下來將與擔任協會榮譽顧問的民意代表共同推動立法，並邀請建築師、土木工程專家等一起來對建商評鑑，且將相關資訊公開，作為未來民眾在購屋時的考量指標，更要在明（2024）年擴大服務台灣每年近200萬的租屋族，提供更近一步的租屋保障，相關方案都已在研擬中。

林泰宇也在提供驗屋服務的經驗過程中，看過不少只要及早察覺，便可簡易處理的屋況案件，因此他呼籲民眾，無論購買新成屋或是中古屋，都要驗屋的好習慣，便可有效減少未來房屋修繕時可能出現的任何開銷，並做好相關責任釐清，亦可更確實掌握屋況。

負責法律相關諮詢的協會顧問、茁越國際法律事務所主持律師楊筑鈞也提到，一般民眾在面對與建商的法律訴訟中，雖契約為所本，但業者時常以自身立場佔有契約的解釋優勢。未來房屋品保協會將媒合法律資源為民眾提供諮詢服務，不會讓建商在法庭攻防時佔盡契約解釋的主導權。

對許多小市民來說，購屋往往是一輩子的大事，一旦花費畢生積蓄購得的房屋，若出現狀況又求救無門，短期內更是很難再購入第二個家。林建良認為，民眾的購屋保障，除了靠民間力量推動，來自政府單位的政策制定與管理，以及民意代表對主管機關的監督亦十分重要。

協會成立，特別邀請行政院副院長鄭文燦、民進黨前主席卓榮泰、民進黨新北市黨部主委何博文，以及立法委員莊瑞雄、羅致政、洪孟楷，還有來自台北、新北的市議員洪婉臻、卓冠廷、李宇翔、彭佳芸、陳啟能、顏蔚慈，台北市林姓宗親會理事長林朝榮、台北市遊覽車客運公會第15-16屆理事長林坤輝前來共襄盛舉，為民眾的居住品質發聲，房屋品保協會強調，未來將盡力為廣大民眾提供各類的相關諮詢等服務，協會也會持續廣納各界力量加入協會，無論是建商、建築師、房仲等，只要是關心相關議題的都歡迎加入，共同守護居住安全。