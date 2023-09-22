世界客家博覽會於青埔盛大展開 重大建設聚焦機捷百億造鎮

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近年桃園各大重大建設陸續啟動、完工啟用，引進來自政府、民間資金，讓桃園在產業、經貿、娛樂、交通、藝文等各面向，全面升級。「世界客家博覽會」在8月桃園盛大展開，這場盛會不僅為桃園帶來人潮，更讓世界看見台灣、看見桃園。

自桃園升格為直轄市以來，公共及民間建設陸續啟動，如桃園航空城計畫為全台史上最大的都市計劃，引進生物科技、綠能產業、航空輔助、智慧車輛、國際物流、雲端運算等六大產業，帶動桃園成為明星產業的重鎮，日前土地釋出更吸引星宇航空、統一超多家大型企業搶進；桃園國際機場第三航廈、第三跑道的推動，使桃園在亞太地區客貨運的樞鈕角色更形重要。

桃園不僅成為北台灣新興的產業及經貿重鎮，與國際接軌，讓桃園走向國際級都會區，城市內的建設推動，也漸發展為全台宜居城市的首選，桃園捷運路網將使北北桃一小時生活圈更加緊密連結，除了機捷串聯雙北、桃園外，興建中的捷運綠線預計2030年全線通車，加上鐵路地下化的推動，帶動交通動線的改善與桃園、內壢、中壢的舊城區的城市風貌翻新。

根據統計，2022年有14家上市櫃公司投入資本購入桃園土地，總投入逾171億元資金，欲開發超過8.4萬坪土地，包括壽險業、開發商、有擴產或倉儲物流需求的製造業等各大企業，普遍考量較低的土地成本、完整的產業聚落供應鏈，和強勁的居住需求，加碼投資桃園。

近年來國泰人壽看好軌道經濟，取得青埔站前商業區進行大規模商業項目開發；桃園也成為近年美中貿易戰、台商回流、鮭魚返鄉的首選，全球PCB龍頭臻鼎集團日前投資50億元在青埔高鐵旁取得地上權土地，興建總部大樓；半導體龍頭的擴廠，計劃落腳龍潭三期園區，桃園得天獨厚的地理條件及產業發展優勢，吸引企業布局。 此外，目前進行中的「世界客家博覽會」落腳桃園，以捷捷串連四大展區，2⼤主場館「台灣館」與「世界館」位於機捷A19站，吸引不少海內外參觀遊客，可望帶動20億元的經濟消費，桃園成為各界矚目的焦點。

「世界客家博覽會」主場區機捷A19站的下⼀站A20「興和特區」，被各界視為下一個明日之星，興和特區位處青埔高鐵特區以及中壢SOGO海華南桃園二大核心商圈之間的地理位置，未來以高綠覆的宜居低密度住宅區為主要規劃，二年前土地釋出土地標售即吸引建商搶標，其中上市開發商宏普建設，推出區內最大商業板塊「宏普序時代」最受矚目，逾3,000坪基地規劃千戶18~36坪住宅、事務所，為南桃園指標商業複合式社區，尚未公開即吸引不少台北、桃園購屋族的目光。