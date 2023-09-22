到死也還不完！全球這國房貸年限超過百年 還有2國可隔代揹貸

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為減輕民眾買房的還款壓力，如何祭出最佳政策，已經是顯學！據專業不動產智庫何世昌今（22）日最新公布的調查，全球15個主要國家中，日本、英國等國，房貸年限上限都已拉高到50年，且已實現「真貸貸相傳」，房貸可由下一代承接。

馨傳不動產智庫今天公布最新統計，全球15個主要國家房貸年限，過半數國家房貸年限介於40年至50年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，由於各國政府政策態度不一，因此房貸年限出現鬆緊不一的狀況。其中英國、韓國均放寬年限，但法國、加拿大則收緊房貸年限。

至於台灣，何世昌表示，目前台灣房貸年限定為40年，在全球各國中，屬於中庸位階，未過於嚴苛或寬鬆；雖然放寬房貸年限可以降低購屋族每月還款壓力，使民眾更容易買房，但同時也可能刺激房價上揚。無論政策要放寬或緊縮，拿捏需要謹慎規劃，才不會陷入忽打忽救的矛盾局面之中。

何世昌分析，至於法國，則超嚴格，「跟30年房貸說再見！」

何世昌表示，法國抵押貸款利率相對低，家庭貸款餘額持續升高，法國在2022年修改銀行法規，自2023年起，法國所有銀行房貸上限由原本的30年降至25年，是房貸年限最短的國家。不過，因法國提供20％至40％首購族頭期款補貼，因此縮減房貸衝擊力道有限。

另外，加拿大也縮短房貸上限年限，把原本的40年，減至35年。

至於全球主要國家中，最長房貸年限，則為瑞典。

何世昌分析，瑞典的房貸年限105年最長，主因是瑞典房貸族多已習慣「只還利息不還本金，原本最高達140年之久！直到2016年3月，瑞典國會修法把房貸年限降至105年，但年限依然久得驚人。

至於真正作到可以「貸貸相傳」的國家，則有日本、英國等國。

何世昌表示，日本在1990年代，已有數家銀行提供100年房貸方案，如今似乎不復見，最長房貸剩下50年。至於英國，受到日本百年房貸的啟發，於2022年首度推出50年房貸方案。

另外，新加坡的組屋、私宅的房貸年限各有不同，組屋房貸年限為30年，私宅可以貸到35年。

韓國政府為了協助首購族買房與救房市，自今年7月起，將房貸年限由40年延長至50年，並提供予首購族申辦，各大銀行出現申貸大爆量的盛況。

何世昌分析，目前全球50年期及以上的房貸方案，大致有二種不同機制，第一種「一代制」最為常見，房貸必須在一代內還完，因此多有申辦年齡限制，最晚還款年齡通常在75歲至85歲不等。第二種是「多代制」，如日本百年房貸、英國50年房貸等方案即屬於此類，房貸族可把債務轉移至下一代，以「代際借貸」的模式由下一代繼承房產與債務。

何世昌指出，與其他國家相比，台灣房貸年限40年並未過久，還屬於合理水準。雖然延長房貸年限會增加總體利息負擔，但貸40年不代表非得還滿40年，房貸族存到錢、或者房屋轉售即可提前清償。再者，延長房貸期限可降低每月還款金額，減少房貸族因還不出錢而違約的可能性，可謂利大於弊。