00926第四季通訊成分股布局 將提高至25％

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剛完成9月定審換股的凱基全球菁英55（00926）ETF，預計第四季在通訊相關成分股的布局，從14％加碼到25％，非核心消費產業的比重從8％ 加碼到14％，AI科技股比重仍達36％，原物料、不動產、金融產業新增與剔除成分股的比重維持相近。

凱基投信表示，儘管近期市場震盪，惟預估2024年美國S＆P 500企業獲利可望有雙位數成長，明年第二季企業獲利年增率可期。依歷史經驗，股市往往提前3～6個月反應基本面，今年第四季震盪結束後，可望迎來全產業全面復甦的行情。00926結合產業強弱勢動能加減碼，追求能放大上漲動能、減低下跌衝擊。

美國聯準會（Fed）9月決策會議結果出爐，9月暫不升息符合市場預期，會後記者會聲明經濟活動穩健增長、住房市場回溫、消費者支出強勁，顯示整體經濟增長高於預期。

凱基投信表示，在Fed實現通膨年增率2％的目標不變下，對2023年底前政策利率會再調升1碼的預期不變。Fed資金緊縮政策未見轉向，油價、公債殖利率也雙雙走高影響市場情緒，市場評價再上不易。

加上美國S＆P 500指數與MSCI世界指數本益比都來到1倍標準差上緣，更推高接下來第四季市場評價修正的可能性。

凱基全球菁英55基金經理人施政廷指出，00926成分股替換完成後，總共調動4個產業的4檔成分股，分別新增通訊業的網路隨選串流影片的OTT服務公司；原物料業的電動車電池鋰供應商；房地產的倉儲公司；以及金融業的投資集團。

動能加減碼強弱勢產業，成效也反映在更高的報酬與更低的波動表現上。比較2020年以來，00926所追蹤的彭博全球產業菁英55指數與S＆P 500指數及MSCI世界指數表現，可發現當市場震盪下跌時，彭博全球產業菁英55指數相對跌幅較小；當市場反彈走高時，彭博全球產業菁英55指數也能繳出更大的上漲幅度。

施政廷指出，00926追蹤的指數能挺過這3年多疫情的市場多空，繳出亮眼總報酬，關鍵就在於層層篩選、全方位檢驗成分股的競爭優勢。