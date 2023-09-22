亞洲最大誠品生活9／20試營運 周邊房市受惠

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原定9/28開幕的新店裕隆城，官方宣布提早於9/20與民眾正式見面！這棟樓地板面積逾1萬9千坪的大型商場，將迎來亞洲最大誠品生活「誠品生活新店」，除囊括250家品牌、近20間主題餐廳和威秀影城，當中近30公尺的夢幻天井及長50公尺的閱讀大道，也將變身熱門打卡景點。

基地面積超過1萬4千坪的裕隆城，於2017年啟動後，一直是新店最受矚目的大型開發案，當時周邊新案皆以其為賣點，起先闢設商業和住宅兩個區塊，並找來已故英國建築師札哈‧哈蒂，均以40樓以上的地標建築為設計方向，後遇房市不景氣加上本業表現不佳，經董事會決議取消原計畫，改興建地上8層、地下3層的大型商場，同時與誠品集團異業結盟，打造亞洲最大誠品生活。

除了大家熟悉的星巴克，此次還引進「CAFE!NＸHelinox」和「NxCoffee」兩大咖啡品牌，加上「誠品酒窖」、「金色三麥」及「默爾pasta&pizza」三大啤酒吧，結合一旁7千坪生態公園，提供極具特色的休閒消費場域。

由過往經驗不難發現，無論是早期的東區SOGO，又或者是信義計畫區的高端百貨聚落，大型商場對於區域發展往往具有關鍵性影響，一如近期的新莊宏匯廣場、台中三井LaLaport等新興商場，誠品生活新店衍伸出豐富的利多題材，並進一步串聯對面的家樂福，不僅催生出新店地區首座影城商圈，更帶起周邊住宅需求。

不讓誠品生活新店專美於前，幅員逾4萬坪的十四張聯開案同樣潛力十足，這座全國最大的捷運聯開案坐落十四張重劃區核心，仿照東京六本木的「城中城」概念，以複合式商場為中心，再擴及住宅和社福項目，換句話說，日後將有兩個大型商場聚落齊聚新店，在大台北地區可謂相當罕見。

值得一提的，與十四張重劃區互為唇齒的央北重劃區，在十四張聯開案確定啟動後，房市需求明顯轉趨旺盛，銷況表現也有所回應，例如上市建商宏普建設(2536)所推出的「中央公園」系列壓軸「宏普GARND PARK」，規劃42及58坪的換屋房型，並善用坐落7,700坪十四張歷史公園首排優勢，透過單層3戶的格局特點，打造戶戶公園綠意首排景觀條件，再納入國家級耐震標章(耐震6級)、星級旅館公設、室內3米6等細節處理，創造優於同質個案的產品基本面，成功席捲當地換屋市場買氣，表現一枝獨秀。