《商情》期銅跌觸5月以來新低；BDI回落1%；原油連3跌；大豆破13美元

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時報-商情早報

1.Fed放鷹，周四紐約期金下跌。

2.LME:09/21期銅收8194.00美元/公噸，跌151.50美元。

3.NYMEX:11月輕質原油跌0.03美元，每桶為89.63美元。

4.西德州原油下跌0.74美元，每桶為89.56美元。

5.09/21BDI運費指數為1569.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3下跌1.70美分。

7.NYCE:10月棉花跌0.50美分，每磅為84.87美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌6.90美元，每公噸為390.30美元。

9.09/21TRJ-CRB下跌2.55，為285.93。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸120.90美元，跌1.64美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed放鷹，周四紐約期金下跌；因美國聯準會(Fed)發表鷹派言論的利率展望後，美元和美國10年期公債殖利率雙雙上揚，並打壓黃金價格跌逾1%，並創近8月1日以來最大單日跌幅；周四(9/21)收盤報價，12月黃金跌27.50美元，報每盎司1939.60美元；12月白銀跌0.15美元；10月白金跌17.70美元；12月鈀金跌11.80美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-FED鷹派立場，期銅跌觸5月以來新低；因美國聯邦儲備理事會(FED)表示，將在更長時間內保持限制性貨幣政策，影響美元指數上漲升至六個月新高，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，加上同時數據顯示銅庫存持續增加，致倫敦(LME)銅價跌觸近四個月新低。終場周四指標期銅下跌151.5美元；期錫下跌519美元；期鎳下跌470美元；期鋅下跌41.5美元；期鋁下跌44美元；期鉛下跌30.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-交投震盪，周四歐美原油期貨連3跌，因俄羅斯宣布禁止成品油出口後，油價一度上漲1美元，但在西方國家的經濟阻力，及美元漲至3月初以來的高點，令原油回吐漲幅，終場以小跌作收；其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌0.03美元，報89.63美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報93.30美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價放緩，周四BDI指數回落1%；因貨盤表現一般、交易氛圍轉淡，海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近600美元，而羅馬尼亞多瑙河港口附近一艘貨船發生爆炸，可能由水下水雷引起，引起市場人士對黑海威脅的關注，終場波羅的海乾散貨BDI指數回落1%，結束連11個交易日的漲勢；其中最新報價BDI指數下跌15點，收1569點，跌幅1%；BCI指數下跌60點，收2007點，跌幅2.9%；BPI指數下跌11點，收作1696點，跌幅0.6%；BSI指數上漲26點，收作1350點，漲幅2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-逢低買入，周四大阪期膠微彈0.3%；隨著日本膠市連續2個交易日走弱，吸引部分投資人逢低買進，然而主要貿易夥伴中國的股市仍難以復甦，監管機構亦開始查核相關量化交易策略，且美國聯準會(FED)強化鷹派立場並預計年底前進一步升息，令終場大阪期膠儘管呈反彈但漲幅有限；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨漲0.3%，報每公斤234.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨跌1%，報每公斤139.60美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌1.5%，收於每噸14000元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨全收黑，其中大豆期貨跌破每蒲式耳13美元，為一個月來首次，分析師指出，因周度出口銷售數據令人失望，美國收割活動擴大以及經濟憂慮，曾觸及12.93美元的8月8日以來最低水平；玉米期貨收跌，因隨著收割推進，對美國供應的整體出口需求疲軟，市場還擔心全球經濟健康狀況，終場12月小麥跌13美分，12月玉米跌7美分，11月大豆跌26.25美分，10月黃豆油跌1.03美分， 9月黃豆粉跌6.9美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元堅挺，周四ICE棉花期貨連2跌；由於美國聯準會(FED)暗示，高利率恐保持在更長一段時間，推助美元上漲，削弱投資人對棉花購買吸引力，加上美股下挫，致期棉跌近兩周最低；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.45%，報每磅86.47美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.37%，收報每公噸17375人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-美元觸6個月新高，鐵礦石價格回落；因美國聯邦儲備理事會(FED)暗示年底前可能再次升息，和2024年維持緊縮貨幣政策的鷹派立場，使得投資者風險情緒受到打擊，美元指數一度漲觸6個月高點，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致鐵礦石價格回落下跌。終場周四新加坡交易所62%鐵礦石近月跌1.34%，報每噸120.9美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.65%，報每噸765人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)