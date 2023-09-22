9／22盤中熱門焦點股

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今（9/22）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）亞航估Q3轉盈 搶攻無人機 市場按讚

亞航（2630）周五開高之後，無畏盤勢一度大跌至16,200點附近，始終屹立平盤之上強勢整理，清洗持股信心不足浮額，迄上午10：53的市價暫報38.4元，大漲4.21%，表現不錯。

亞航21日法說會釋出市場復甦的樂觀訊號，法人看好亞航可望於第三季提前轉盈。亞航為爭取無人機標案，三箭齊發，董座盧天麟透露，軍規軍用「銳鳶二」3架無人機預計10月招標，預算0.96億元，將攜手碳基科技共同投標；兩家業者也會攜手開發中大型無人機，放眼明年商規軍用無人機量產標陸續招標，國防部編列明年量產58架、預算近7.3億元。

另亞航在台北航太展亮相的AA-001無人機原型機，預估明年上半年取得民航局認證，將目前8架原型機優化，下半年即可出貨，進軍商用無人機市場，主攻外銷，盧天麟透露，已有多國客戶洽談中。

根據法人最新報告，看好亞航第三季有機會提前轉盈，主要受惠軍用機、民航機維修持續復甦，且少了一次性費用認列，營運將回歸獲利模式，估每股賺0.2～0.3元。

亞航上半年商用機維修收入已恢復至疫前86％，9月商用機陸續出廠認列營收，及第四季棚廠預度已排滿，法人估第四季將優於第三季，全年可望轉正獲利。

亞航上半年營收23.9億元，因認列員工認股薪資費用、一架飛機未實現損失，合計6,000萬元一次性費用，造成每股稅後純損0.16元，若扣除上述費用，亞航毛利率約6.7％；展望下半年，預計軍用產品學習曲線上升、物料管控，毛利率將再提升，法人估，亞航第三季將提前實現轉虧為盈目標，全年獲利轉正。

目前亞航手中訂單餘額約208億元。其中在手軍用業務年度預算執行貢獻營收約38億元，明年會維持類似規模；民用維修業務應可接近疫前水準、約6.2億元，也會建立737MAX維修能量，預計今年陸續取得台灣、韓國、美國民航局證書，持續爭取A320neo、737MAX等單走道飛機維修業務。

展望明年，既有軍機需求加上航太展無人機、光纖陀螺儀、圖資系統推出，及商用機市場持續復甦，樂觀未來兩年營運。盧天麟透露，光纖陀螺儀（FOG）可於明年初量產，已有二家客戶洽談中，預計明年開始貢獻營收。（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（2）法人著墨 AI與機電儲能兩大族群相對抗跌

受制美股周四大跌影響，台股今早盤開低。不過，AI族群再度開低震盪後朝趨堅格局發 ，而台積電的跌勢也逐漸淡定，該股早盤約在下挫3元~4元間游走，預期在國家隊低接不手軟下，尾盤有機會作價拉抬指數，使大盤可望在16,300點上下50點區間架構短底，伺機反彈。而周五早盤的最低點一度觸及16,202點。

業內人士指出，目前看起來，公營法人對力撐指數的目標，放在金融、台積電與部分傳產龍頭等績優集團股，唯對產業前景氣明朗、具高股息殖利率潛力及本益比具成長空間等相關股票，也戮力著墨，或係AI族群、儲能供應鏈等概念股，短線表現相對抗跌主因。

今早盤以來，AI及儲能等供應鏈表現抗跌或具逆勢演出者，包括奇鋐、廣達、建準、技嘉、雙鴻、緯創、金像電、華城、東元、中興電與士電等波段行情值得持續追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.美而快(5321)：電商事業看俏，外資連5日小幅敲進。擺脫注意股示警後，早盤漲逾5%，不斷改寫前高。

2.東元(1504)：墨西哥廠啟用，強攻美洲馬達市場，投信連11買相挺，止跌翻揚重返50元。

3.中興電(1513)：致力高速公路服務區布局充電站，明年底拚百個，跌深反彈4%，重登百元及五日線。

4.華經(2468)：蝦皮無人商店合作案續發酵，無懼外資連5賣，放量彈逾5%，挺進季線與30元大關。

5.詠昇(6418)：明年營收可望再度起飛，拚EPS重返2元，噴量頻頻漲停。

6.京元電(2449)：AI題材重獲買盤青睞，土洋法人21日同步買超，股價開高後勁揚3%。

7.亞航(2630)：法說會釋利多，對於明年各項業務的成長性均抱持樂觀看法，股價跳空開高。

8.中鴻(2014)：盤價3連升，內銷全漲500元，盤初股價逆漲約1%反應。

9.台積電(2330)：美股昨夜大跌，ADR跟著下殺2.21%，開盤再跌4元、為523元，並一度探至522元。

10.聚亨(2022)：下方月線有撐，盤初開低後快速彈回高檔，逆漲約1.5%，走勢優於大盤及同業。

11.鈊象(3293)：27日將召開法說，本周以來外資買超66張，今早股價逆勢彈升，拚返5日線。

12.品安(8088)：昨外資逆勢回補買超412張，助攻盤初股價收復5日線。

13.六方科-KY(4569)：5日線、月線上行，今早逆勢放量衝漲逾5%，重返百元俱樂部。

14.裕隆(2201)：季線有撐，股價開低走高，逆漲逾1.5%。

15.中菲行(5609)：空運8月貨量為今年最佳表現、9月貨量也看旺，估海運第四季入淡季，股價開高壓回。

16.正新(2105)：大陸車市復甦，AM市場銷量提升，第三季營收穩健，股價逆揚回攻5日線。

17.新興(2605)：運價放緩，周四BDI指數回落1%；股價開低拉回跌逾1.5%。

18.力旺(3529)：下半年營運逐季向上，高價IC設計股低檔買盤進駐，股價重登2000元關卡。

19.聯陽(3014)：8月營收開始回溫，投信連23買，股價翻紅守穩月線。

20.智原(3035)：明年營運看旺，外資連2買，股價開低走高反彈回300元以上。

21.力麗(1444)：大啖蘋果訂單，盤初爆量走揚，股價挺進2個月高。

22.聚陽(1477)：2外資拉高目標價，股價漲逾1%，奪回5日線。

23.友達(2409)：與智崴資訊攜手打造首座Aniverse漫遊者實境體感基地，股價小漲。

24.前鼎(4908)：光通訊需求題材續燒，人氣升溫，股價一度走高近5%。

25.燿華(2367)：看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，股價便宜未有重傷，一度逆勢走高1.5%。

26.聯茂(6213)：高階高速運算材料的升級和板層數增加，Q3營運有動能，股價先前已大幅度拉回，觸底大彈4%。

27.聚鼎(6224)：散熱產品需求放大，低檔打底許久，一度上攻3%。

28.文曄(3036)：併購利多淡化，加上外資轉向賣超，早盤回檔近3%，多空百元攻防。

29.皇昌(2543)：央行未再信用管制房市+技術面偏多，大漲逾7%，再創15年高點。

30.營邦(3693)：買盤點火，翻紅走揚逾2%，保住500關。

31.波力-KY(8467) ：尚未脫離注意股警告，早盤高低震盪劇烈，目前力守盤上。

32.森崴能源(6806)：積極切入風場開發商，不排除海外接單，早盤止跌小彈。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）拚明年EPS重返2元 詠昇攻頂

伴隨庫存落底，客戶壓力漸減，再加上工業用線束逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C改朝換代及南美新標案商機浮現，詠昇（6418）總經理黃金錫表示，繼今年獲利回到常態後，明年營收可望再度起飛，至於能否回到2017年EPS站穩2元的榮景？黃金錫也樂觀表示，會拚拚看。

消息面激勵詠昇股周五開高走高，強勢攻頂，目前暫報漲停板價24.9元，成交逾3千張，較前一個交易日的成交量倍數增長，呈現價量齊揚榮景，表現出色。

目前景氣變數仍多，不過，隨著客戶端庫存將在今年第四季去化大半下，黃金錫仍表示，景氣看不太懂，但訂單能見度卻優於他廠，現保有二至三個月的訂單能見度，最短的也還有六周。

受惠投票設備線束標案持續出貨，黃金錫估9月營收和8月表現大致相當，第三季營收和第二季也在伯仲之間，雖然10月之後，因選舉機器訂單陸續出貨完畢，恐導致營收走弱，惟第四季仍保有年增力道，至於能否季增？目前則還不確定。

展望明年，黃金錫表示，明年最大成長動能來自布局逾20年的南美市場，就標案市場言之，明年至少會有二個標案可望落袋，其中一個是既有的投票設備線束的標案，另一個則是新增外送平台刷卡機充電器線束標案，前案因政府預算卡關，導入時間未敲定，規模也可能不若今年，但可以肯定的是明年至少會開標一次，至於後者，則已與客戶達成協議，快則訂單應可在今年第四季起轉入，慢則落在明年第一季。

在訂單截長補短下，黃金錫推估，明年來自南美營收貢獻應和今年的1.3億～1.5億元差距不大。

明年另一個成長動能則來自於工業用線束，逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C轉型，黃金錫指出，今年下半年起，已陸續有客戶將USB2.0改成USB3.0，甚至TYPE C，雖然目前量還不大，但預期「比例會慢慢拉起來」，為此，詠昇今年也積極規劃導入，明年就會進入量產。

另因應客戶一次購足的需求，來自客戶委託採購出貨的訂單也在持續升溫中，黃金錫表示，此部分訂單明年也會增加很多，可望增加7、8千萬元，估淨利達4％，對明年獲利也不無小補。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（5）中興電、東元火了 重電股回魂

股價跌深的重電股，周五在上演百元保衛戰的中興電(1513)率先衝高強彈5%領軍下，帶動東元(1504)、高力(8996)、亞力(1514)、大同(2371)、華城(1519)等跟上多方步伐，推升電機類漲幅居前，提振多頭信心。

台電因應政府推動太陽能光電及離岸風電等再生能源政策，釋出汰舊換新設備及強韌電網計畫訂單，中興電(1513)、亞力(1514)、士電(1503)、東元(1504)、華城(1519)、大同(2371)等機電廠受益，助攻中興電、亞力8月及前八月合併營收均改寫同期新高，今日率先突圍項上，帶領重電族群重啟多方攻勢。

中興電(1513)持續接獲台電及民間企業GIS開關及統包工程，在手訂單達340億元，訂單能見度看到2026年，下半年營運向上可期，日前受累雲豹案遭沒收20億利空，遭三大法人偏空操作，昨日跌破百元大關後，今日吸引低接買盤搶進，一度反彈半根停板，重返百元俱樂部。

東元(1504)受惠智慧能源、機電系統二大事業引擎點火，8月營收49.99億元、年增6.59％，改寫13年同期新高，墨西哥廠已正式啟用，強攻美洲馬達市場，在投信連11買助威下，今日價量俱揚彈升4%，重登50元及月線。

士電(1503)8月營收28.43億元，月增15.11％、年增10.40％，創歷年同期新高，綠能產品業績今年占比提升到4成目標不變，近期亦接獲台電6,900具亭置式變壓器大單，股價自七月中高點174元後遭獲利了結一路溜滑梯，今日仍欲振乏力，僅於平盤附近游走，於重電三雄中相對弱勢。

分析師表示，美台央行9月都不升息，全球股市陷入震盪，惟大選在即政策偏多，台股有望獲得支撐，類股布局核心以晶圓代工、IC設計、光電、電子零組件、網通等為主，傳產看好重電、生技等族群，逢低可伺機布局。(時報資訊 龍彩霖)

（6）H2營收看季季高 奇鋐反彈來勁

奇鋐(3017)前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%，奇鋐預估，下半年營收可望逐季成長，受到Nvidia股價走弱拖累，奇鋐近期股價跌跌不休，不過在跌深搶反彈買盤進場下，周五開低震盪走高，迄中場11：28的市價暫報299.5元，勁揚6.96%，有機會重返300元大關，表現不錯。

奇鋐挾設計及製造能力，在AI伺服器散熱拿到不少案子，並順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，受惠於AI伺服器散熱產品出貨放量，奇鋐8月合併營收達52.51億元，月增1.91%，年增5.5%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%。

奇鋐董事長沈慶行在日前法說會表示，如果3D VC設計不是很特別，公司良率可以做到95%，若加上3D VC的鰭片，良率也可以做到90%多，設計比較複雜的良率約在70%至80%，目前AI伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，今年第3季及第4季營運可望逐季成長。

沈慶行表示，現在AI伺服器開案很多，如果AI伺服器新案都順利到手，明年會比今年好很多。（時報資訊 張漢綺）

（7）長假添財氣 觀光族群臉色紅潤

觀光股將迎來中秋與國慶連假，可望帶出旅遊與餐飲人潮，迎接長假商機，觀光類股指數終於翻紅走高，六福(2705)領漲上市族群，美食-KY(2723)、雲品(2748)、好樂迪(9943)走揚，晶華(2707)、遠雄來(2712)、雄獅(2731)持穩盤。上櫃則是旅行社股出鋒頭，燦星旅(2719)大漲4%，山富(2743)、五福(2745)走高2%跟進，易飛網(2734)漲逾1%。

暑假落幕出遊商機告一段落，然而各家業者已開始為中秋國慶甚至是尾牙商機摩拳擦掌。六福旗下六福村一直是各校的熱門地點，暑假結束後商機不間斷，加上全台最大萬聖慶典-六福村墓碑鎮盛大登場，可望為中秋國慶連假添加熱度，今日轉強走高逾1%，領先上市觀光股反彈。雲品今年大型尾牙提早2個月開跑銷售預訂，加上2024年農曆春節較晚，銷售期拉長，目前承攬的大型尾牙25％集中在今年12月、75％落在明年1月。目前已接單逾7千桌，其中單場最大達1100桌，雲品盤中亦走高1%以上，創下7個月低點之後企圖止血。

2023台北國際秋季旅展下周登場，接著11月又有ITF 台北國際旅展，旅行社股接力搶財，今日紛紛觸底翻揚，燦星旅大踩油門，漲幅高達4%，山富、五福、易飛網(2734)漲逾1%，成為上櫃股的焦點。

台股今日再度弱勢開盤，低點下探至16200點附近有撐，多方開始向反攻，10：30過後翻紅，觀光股擺脫跌勢走高。（時報資訊 張嘉倚）