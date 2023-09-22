曾文生：台電2部新燃氣發電機組完成後 4部燃煤發電機組除役轉為備用

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經濟部政務次長兼代理台電董事長曾文生，22日在台中表示，台中火力發電廠轉型方案，分為兩個階段，前個階段，現在都已通過環評正在興建與準備興建當中，包括台電的兩部燃氣發電機組，以及一部民營燃氣發電機組。

至於下一個階段，台電也提出完整的規劃，會遵照立法院的決議，在2035年以前，將台中電廠的燃煤發電機組，在新的燃氣發電機組上來以後，能夠除役轉為備用。

至於大家最關心最近有一部民營機組，已通過環評，且同時取得台電合約的中佳機組，預計商轉之後的隔年，台電將會減煤至少100萬公噸以上。

台電預計在新發電機組上線商轉之後的隔年，是因為台電都用年度來做統計，台中電廠的燃煤總量一定會降到1,100萬公噸以下。

至於第二階段的燃氣機組上線工作，台電目前已初步完成可行性規劃，會送各級政府單位開始進行審查，如果順利，台電希望燃氣發電機組能夠準備開始動工，希望在2035年以前，將台電規劃的機組全部完成，然後讓台中的燃煤發電機組，全部除役轉備用。

曾文生表示，台中市政府非常關心台中火力發電廠的轉型工作，台電自建的2部發電機組，先前已答應市府，上線商轉之後，會將4部燃煤發電機組除役。其中，2個發電機組在特定的狀況之下，才會啟動 。

曾文生說，更重要的是一件事，台電燃煤發電機組，會有2部會在2026年底以前，開始啟動拆除的工作。

台電選擇高美濕地，做淨灘工作，因為台中港這整塊腹地，有很多國公營企業，台電也是其中非常重要的一員。台電選擇淨灘的地點，其實是全國各地都有。

事實上，政府在2、3年前，就開始推動向海致敬的工作，我們不是只有淨灘日才做淨灘，平常的時候，電廠也都會注意周邊環境的整潔。

台電22日辦理淨灘，主要是讓我們同仁參與，台電做為台灣重要的企業，包括企業社會責任及ESG，台電都會盡力做，我們也希望透過淨灘的活動，辦理環境教育，讓我們的同仁與大家一起維護台灣的環境。