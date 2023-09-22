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《美股》焦點股：谷歌否認自產AI晶片；Klaviyo打破1日蜜月魔咒

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●營銷自動化公司Klaviyo繼周三首度掛牌上漲逾9%後，周四再漲2.9%，打破近來幾檔重量級IPO「1日蜜月行情」的魔咒。不過上周四上市的英國IC設計公司安謀（Arm Holdings）仍連跌第5天，終場收跌1.42%，報52.16美元，僅略高於首發價（51美元），盤中一度跌破該重要關卡。周二掛牌的雜貨配送平台Instacart母公司Maplebear收漲1.83%，收在30.65美元，扭轉前一日的重挫10.68%，但盤中也一度跌破首發價（30美元）。

●聯邦快遞周四收漲4.5%，該物流巨頭獲利表現意外強勁。

●福斯（Fox Corp）漲3.2%，新聞集團（News Corp）漲1.3%，因高齡92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）宣布辭去兩家公司的董事長職位，並由其子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）接任。

●博通（Broadcom Inc）收跌2.67%，盤中一度跌逾4%。美國科技媒體《The Information》報導，基於成本考量，谷歌打算自行研發AI晶片，最快可能自2027年起停止向博通採購此類高階晶片，每年可望因此省下數十億美元。谷歌發言人否認相關消息，稱雙方合作關係沒有改變。

●特斯拉跌2.62%，收在255.70美元，主要受美國債息創高影響。在企業消息方面，路透社報導，消息人士透露該美國電動車大廠有意在印度設廠生產一款家用大型電池，即名為Powerwall的儲電系統，且相關計畫已經提交給印度政府，特斯拉並希望印度政府為裝設Powerwall系統的家戶提供補助。特斯拉與印度政府尚未回應媒體置評請求。

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