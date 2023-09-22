《台北股市》從央行3Q理監事會 透析台股投資密碼(2-1)

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【時報記者任珮云台北報導】透析央行第三季理監事，央行總裁楊金龍和第三季的理監事會黃皮書，都點出了4Q及明年的台股投資密碼。央行認為，高通膨仍會抑制終端的消費需求，以及拉長存貨的調整；不過，台灣的新興科技、政府公共建設和軍品採購，以及餐飲、旅遊復甦，都將有利於消費擴張和出口回溫。

一、新興科技：央行預估人工智慧、高效能運算、資料中心等新興科技應用持續擴展；今年下半年的智慧型手機新品上市，可望帶動資資及視聽產品等相關供應鏈出口成長。

二、政府公共建設和軍品採購：今年公共建設規模近6,000億元，用於強化經濟建設(如電動機車能源設施等)以及交通建設(如公共運輸升級、台鐵購車等)，均挹注內需動能。

疫後特別預算涵蓋強化農業基礎環境建設、建置農業氣象站及網絡、漁港基本及公共設施之改善以及加強中小企業所需基礎設施等，均維繫公共投資動能。

政府執行新式戰機採購以及海空戰力提升計畫，均支撐政府消費成長動能。

三、餐飲、旅遊復甦：自疫情管制解除後，民眾消費意願及外出旅遊活動大增，相關指標續處於活絡階段。今年8月民眾未來半年購買耐久性財貨時機指標高於100，續呈現樂觀。旅遊人潮回流，7月雙鐵搭乘人數明顯優於上年同期。國內旅遊活絡，帶動餐飲、交通、旅宿等消費支出增加，7月餐飲業營業額創歷年同期新高，年增17.6%且連續15個月正成長；零售業營業額亦創同期新高，年增 5.3%且連續23個月正成長。