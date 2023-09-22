「名軒海樂地」全新地標盛大落成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

建築是人類進步與文明的象徵，藝術則是人類情感與想像的意識，麗寶集團旗下唯一上市公司「名軒開發(1442)」 史上最大開發案，淡海全新地標「名軒海樂地」7600坪雕塑之森，集結中日八大藝術家創作，打造全台最大藝術中庭，不但媲美北市藝術豪宅，開啟全新海灣渡假美學，也是全台唯一收藏國寶級藝術家李再鈐大師作品的社區。

麗寶集團深知藝術創作是城市的文化養分，以培育台灣年輕藝術家為使命，成立麗寶文化藝術基金會，長年舉辦國際雕塑雙年展，以彩雲藝術空間做為雕塑藝術作品的展覽。麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢說，藝術品並不是在搶奪建築的風采，而是在強化建築的價值，「名軒海樂地」7600坪雕塑之森的誕生，將「藝術即生活，生活即藝術」融入建築當中，媲美北市藝術豪宅級地標，期許用雕塑接軌世界，讓世界看見台灣的建築藝術文化。

插標 用藝術接軌世界，世界看見淡海

「名軒海樂地」雕塑之森總策劃台藝大雕塑系專任教授宋璽德表示，建築空間有更多藝術品進駐，可以讓人們生活更繽紛、更多彩、更豐富，也是這次策展的最重要精神，特別邀請台灣國寶雕塑大師李再鈐、楊英風美術館館長王維妮、知名雕塑家任大賢、造型藝術家林俊傑、知名藝術家姜憲明、石雕藝術家樊烱烈、日本新銳雕塑家阿部乳坊等八大中日藝術家作品進駐，把家變成一座美術館。此外，「名軒海樂地」已特別設置多功能展演廳，未來可做為舉辦藝術品策展場地，或為住戶開設藝術相關講座或表演，讓藝文教育深入紮根社區，自然而然擁有美學的素養。

插標 台灣國寶級雕塑家，全台唯一珍藏

「名軒海樂地」有如矗立在淡海的一座綠色城堡，極大化的棟距與中庭1800坪生態水花園，交織出後疫情時代人們最需要的珍貴綠洲，國寶級雕塑大師李再鈐的重量級作品《三陽開泰》，以紅色擎天大柱同出一脈，與後方知名裝置藝術家王維妮的作品《風揚協奏曲》呼應出人文豪宅的藝術底蘊，藝術家林俊傑更以超大型不鏽鋼雕塑「OCEAN HOLIDAY」結合普普藝術與環境家具概念，不僅讓輕軌Ｖ11站擁有矚目的藝術地標，更是公共藝術結合都市生活空間共融的全新地標！

走進開闊的中庭可以看到，藝術家姜憲明以「麻雀」為意象表達《平凡的幸福》，象徵家人團幸福圓；任大賢的《鹿》帶來美好的溫馨生活意象，阿部乳坊的《永恆的旅者 :漂鳥》呼應旅人的喜悅，而樊炯烈的《揚帆》、《透山水》則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味，宋璽德的《飛翔》以風動藝術抽象表現，串起整個遊園式景觀廊道，穿插綠意庭園，盡賞四季自然生態。

插標 輕軌V11出站到家，雙北菁英宜居首選

看好淡江大橋2025年即將完工帶來的淡海榮景，加上輕軌路線持續開發與淡北道路力拼今年底動工，建設紛紛到位打通淡水交通任督二脈，「名軒海樂地」7600坪大基地坐落淡海ＣＢＤ商業核心，輕軌V11出站到家的首席位置，未來沙崙路海樂地大道直上淡江大橋，西接台北港、約30分鐘直達桃園國際機場，從64快速道約20分鐘到新板特區，便利的交通優勢，更是雙北菁英區內輕宜居最好的首選！

迎接今年成屋盛裝落成，名軒開發也首度與櫻花家居聯手，推出時尚輕裝風格1-3房，在成家圓夢的同時，也能品味櫻花家居美好生活服務，此外，也引進全家淡海最大選品超市FamiSuper進駐，嚴選履歷生鮮、即食料理、異國食材等，還有70款多樣化世界飲品，下樓就能一次購足，讓無暇下廚的現代家庭，輕鬆在家自己煮，吃得健康過得安心！

插標 20項全齡飯店公設，國際渡假宅指標

「名軒海樂地」最引人入勝的20項飯店級公設，是許多已購客最讚許的休閒規劃，淡海室內唯一溫水游泳池、60多國情境高爾夫揮捍室、福容漁碼特約VIP招待所、lounge bar、男女健身房和三溫暖、電子遊戲室、棋藝室等，媲美頂級休閒健身俱樂部，無論晴雨隨時下樓運動養生，打造出北台灣全齡渡假的指標飯店宅。