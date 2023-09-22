作曲家當主角 韓音樂劇「拉赫曼尼諾夫」首訪台

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【中央社記者趙靜瑜台北22日電】電影「交響情人夢」與「鋼琴師」中，作曲家拉赫曼尼諾夫的作品無所不在，韓國原創音樂劇「拉赫曼尼諾夫」10月將首度來台，將他的音樂與情感搬上舞台。

俄國作曲家拉赫曼尼諾夫（Sergei Vasilyevich Rachmaninoff）身兼作曲家、鋼琴家與指揮家，雖然風光，但創作路上並非一路順遂。1897年拉赫曼尼諾夫「第一號交響曲」首演失敗，因而大受打擊，在憂鬱與自我懷疑中反覆掙扎。

直到拉赫曼尼諾夫遇見精神科醫生尼柯萊．達爾（Nikolai Dahl），透過催眠療法的暗示，在日復一日的對話中，試著克服心中恐懼，最終重拾自信。

主辦單位C MUSICAL發布新聞稿表示，音樂劇「拉赫曼尼諾夫」圍繞著這兩人之間的故事，伴隨著觸動人心的旋律與一來一往的對話，娓娓道來拉赫曼尼諾夫暗藏於衝突、受傷、治癒之下的秘密，在不間斷的90分鐘音樂劇中，樂迷可以聆賞拉赫曼尼諾夫的經典樂作，也找到繼續嘗試的勇氣。

「拉赫曼尼諾夫」全劇分成17段，鋼琴部分找來曾獲南韓蕭邦鋼琴大賽冠軍的金輿琅與李斯特鋼琴大賽冠軍曹榮勳來台演奏。台上的鋼琴家與弦樂四重奏不但是演奏者，也是戲劇的一部分。這齣音樂劇也獲得韓國Yegreen Musical Award劇本獎。

「拉赫曼尼諾夫」將有8名韓國音樂劇演員來台，總共5種卡司組合接力登場。飾演拉赫曼尼諾夫的演員分別為鄭旭珍、金賢珍、安宰渶、朴裕德；飾演達爾醫生則為林炳根、鄭東花、俞成在、金京壽。

其中來台演出拉赫曼尼諾夫一角的鄭旭珍至今累積超過30部音樂劇作品，2018年進軍影視圈，作品包含「絕世網紅」、「非常律師禹英禑」、「黑道律師文森佐」等，演技頗受肯定。

「拉赫曼尼諾夫」將於10月13日到22日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。會後將有演後座談、迷你音樂會、特別謝幕、簽名會、握手會以及Photo Day等，希望在演出之餘為樂迷留下美好回憶。