產業署核定AI領航補助 九家名單出爐

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數位部產業署透過補助及輔導方式引導企業開發AI創新技術方案，擴散落地應用於國內各產業，以促進產業數位轉型，並於今（22）日公布核定補助的領域與業者名單，聚焦涵蓋AI智慧商務、AI智慧製造及AI智慧醫療等三大領域，共九家業者分別提出以AI應用技術為基礎的創新方案並獲得補助。

產業署表示，透過DIGITAL＋數位創新補助平台計畫進行AI領航推動計畫徵案，AI領航推動計畫提供資金及輔導資源，幫助企業加速AI應用技術方案研發及創造衍生投資，研提成熟且具落地應用運作模式（POB模式）AI產品、系統、服務或技術。

產業署說明，該次AI領航推動計畫共核定通過台北富邦銀行「智慧金融 AI 防詐騙鷹眼系統開發計畫」、網威智慧「 Veri-id AI 防偽冒詐騙安全交易計劃」、精誠資訊「金融 ESG AI 對話服務」、台灣大哥大「安全電商之偽冒網站偵測及物流隱碼機制優化」、合盈光電「AI智慧型光纖耦合超穎光學超視野於 CMP 關鍵製程設備開發計畫」、台灣智能機器人「行動影像AI工安辨識系統」、長佳智能「人工智慧腦急症影像檢測與大型語言輔助決策系統計畫」、戴克智慧「AI 超音波嬰幼兒水腦自動化輔助檢測系統研發計畫」、柏瑞醫國際「智慧骨質疏鬆 AI 檢測領航計畫」等9件。

產業署指出，例如其中AI應用於工廠端的工安監控，防止生命財產危害，以及用於相關製程設備開發的影像辨識，可更精準、有效率完成工作；或是透過導入AI影像辨識並以語言輔助決策系統，協助醫師判讀病灶等應用。

此外，產業署表示，該次補助的AI方案中，分別從銀行端、系統設備端及電信端著手，強化金融辨識可疑交易與帳戶的能力，讓系統得以即早阻詐防護，避免個資外洩等風險。透過辨識可疑設備，提早辨別詐騙、可疑或惡意內容，包含電商導入隱碼機制以保障消費者個資等，都是希望透過AI技術應用，協助相關產業共同從源頭防堵詐騙擴散。