貿易大國地位穩固 陸統計局：經濟總體回升向好態勢沒有變

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸國家統計局副局長盛來運22日在大陸官媒《經濟日報》撰文表示，中國經濟發展從來不是一帆風順的，儘管面臨著來自國際國內新的困難挑戰，但中國經濟持續恢復、總體回升向好的態勢沒有變，高品質發展長期向好的大勢不可逆轉。而大陸有力應對外部風險挑戰，貿易大國地位依然穩固。

文章指出，大陸部分主要經濟指標增速出現一定波動，並不意味著經濟增長失速。事實上，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，出現短期波動在所難免。從潛在增長率、生產與需求動力支撐等多角度看，國民經濟保持恢復態勢，總體恢復向好有支撐。

盛來運說，中國人均國內生產總值仍然偏低，增長空間大，工業化和城鎮化尚未完成，當前科技創新和產業升級穩步推進，高儲蓄率支持資本持續積累，人口紅利向人才紅利加速轉換，這些都決定潛在增長率仍能保持在較高水準。今年上半年，中國經濟恢復的態勢比較明顯，大陸國內生產總值同比增長5.5％，高於疫情期間平均水準。

盛來運表明，儘管房地產市場仍在調整，對經濟增長的帶動減弱，但旅遊、餐飲、交通等接觸型聚集型服務業較快恢復，下階段，服務業恢復向好態勢不會改變，對經濟增長的帶動有望保持在較高水準。上半年，最終消費支出拉動經濟增長4.2個百分點，比上年同期擴大3.4個百分點；服務消費對經濟增長的拉動作用明顯，是消費回升的主要支撐。

文章強調，目前中國人均GDP為1.2萬美元，正處於增長潛力持續釋放的階段，只要牢牢把握重要戰略機遇期，集中精力辦好自己的事，有效應對風險挑戰，中國經濟有望保持穩定增長，繼續成為推動全球經濟增長的主要力量。

談及經濟通縮的疑慮，盛來運表示，中國經濟恢復向好、貨幣供應合理充裕，與經濟學意義上的通縮具有明顯區別。隨著經濟穩定恢復，需求帶動增強，以及拉低價格的短期因素影響消退，下階段物價有望逐步回升。

「中國不會出現日本式長期通縮。近期物價和房地產下行，不少人擔心中國可能重蹈日本長期通縮覆轍。」他還強調，經濟增長低迷、市場需求不足，是日本陷入通貨緊縮的根本原因。而中國當前仍是世界上最大的發展中國家，經濟增速明顯快於主要已開發經濟體。

至於就業嚴峻議題，文章認為，儘管面臨壓力，但就業形勢保持穩定仍有較多有利條件，包括經濟規模擴大帶來就業增加、政策紅利釋放助力就業空間拓展等。

此外，在外貿議題上，盛來運表明，儘管面臨一定挑戰和壓力，但中國世界工廠地位難以撼動，對外貿易發展仍具較強韌勁和光明前景。今年上半年中國貨物出口分額同比提升0.2個百分點至14％，繼續保持全球第一大貨物出口國地位；中國與重點區域產業鏈聯結不斷增強。

他還指出，中國在全球產業鏈的重要地位沒有改變。從產業鏈看，世界銀行資料顯示，2022年中國製造業增加值為4.98兆美元，占全球製造業比重為30.5％，穩居世界首位。從價值鏈看，2021年中國在全球價值鏈總產出中的份額為27.7％，也比疫情前有所提高。