《經濟》國發會赴日地方創生場域交流 關切台積熊本廠興建

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【時報記者葉時安台北報導】為擴大地方創生發展能量，並強化相關經驗交流，國家發展委員會主委龔明鑫率領共20位青年培力工作站團隊代表，於周五完成日本九州的台日地方創生場域參訪交流活動。龔主委也向蒲島知事表達關心日本先進半導體製造公司JASM(台積電熊本廠)的建廠情形，希望一切順利；蒲島知事特別向主委保證，將提供必要協助，以利JASM順利興建，如期營運。

台灣味青年「地方創生」團前進日本，國發會龔主委率20位青年培力工作站代表，赴九州進行台日交流。本次龔主委所帶領的地方創生參訪團共參訪9個日本地方創生據點，此次活動，拜訪智慧農牧業、永續觀光、在地共好機制、茶產業地方品牌、歷史文化財再生轉型、老屋保存與街區活化等日本地方創生成功案例，實地與地方政府及民間機構共同互動交流，透過聽取日本推動地方創生心法，台灣地方創生青年團也回饋在台推動的創生經驗與成果，獲得日本當地創生夥伴熱烈迴響。

台灣從2018年開始逐步啟動地方創生相關工作，經過近5年的努力，已有屬於台灣的努力成果，此次一起參訪的20位青年，帶著地方創生青年的典範，與九州在地的團隊進行交流，希望能有更好的成果。龔主委強調，華航(2610)和星宇航空(2646)都有提供九州熊本地區和台灣的直航班機，相信在這樣的基礎之上，未來台灣和九州的交流會更為緊密。

台積電(2330)赴美設廠進度延宕疑慮，台積電熊本廠交通同樣有擔憂，蒲島知事特別向國發會主委保證，將提供必要協助，以利JASM順利興建，如期營運。龔主委在後續行程也前往JASM拜會，由JASM堀田祐一社長進行接待。依據該公司的簡報，工程的興建按照進度進行中，龔主委也關心員工生活、子女教育及周遭交通規畫等議題，並轉達日方多位中央及地方官員對於此案的關心、及表達盡力協助之意。JASM堀田祐一社長說明，目前定期與地方政府會面，以溝通及解決問題。

龔主委表示，台灣從2018年開始逐步啟動地方創生相關工作，目前已累積一定基礎與成績，青年培力工作站是扮演重要關鍵力量，至今已累積建置共83個青年培力工作站，作為青年回鄉、返鄉服務諮詢據點，期待此次參訪的20個青年培力工作站能將交流經驗轉化為台灣地方創生挹注多元量能，擴大青年國際視野，打造具有台灣特色與魅力的地方創生生態系。