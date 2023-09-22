東台集團參加歐洲工具機展獲不少買主詢單 助攻明年營運成長

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東台集團整合旗下東台、榮田精機及亞太菁英等多家工具機廠參展搶單，聚焦航太、電動車及新能源等產業解決方案，吸引不少買主詢單及詢價，可助攻明年營運成長。

東台8月合併營收6.53億元、月增、年增，終止營收連續五個月比去年同期負成長的局面；前八月合併營收49.59億元，年減幅縮減為5.73％。東台指出，主因是汽機車、航太產業景氣回升以及能源產業訂單挹注，目前在手訂單仍有44億元。

東台與關係企業東捷科技攜手參加9月上旬SEMICON Taiwan國際半導體展，吸引許多半導體製造廠家關注，並接獲潛在客戶詢價。東台集團為持續搶單，整合旗下東台精機、榮田精機、亞太菁英、譁泰精機、法國PCI-SCEMM、奧地利Anger等工具機廠，今年新併購法國Cerimatec集團，今年由東台集團第三代東台精機副總經理兼發言人嚴璐帶隊，參加正在德國漢諾威舉行的歐洲工具機展（EMO）。鎖定航太、電動車、新能源等產業為主要客戶，提供智慧化、複合化、自動化解決方案。

東台表示，開展第二天起，人潮比第一天多，歐洲各國買主都至東台攤位交流，主要聚焦汽車、電動車及航太等產業解決方案，新併購的法國法國Cerimatec展出機械手臂自動化解決方案，也相當吸睛，獲客戶關注。