文曄將成半導體通路獲利王？法人這樣評估

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文曄（3036 TT）公布08/2023營收503.72億元，YoY+11.60%，稅前淨利8.39億元，YoY-8.00%，歸屬母公司業主淨利6.82億元，YoY-11.00%，單月EPS 0.77元。文曄08/2023自結財務數字表現優於公司財測與市場預期。

文曄（3036 TT）因於集中交易市場已達公布注意交易資訊標準，公布08/2023自結財務數字，08/2023營收為503.72億元，YoY+11.60%，稅前淨利8.39億元，YoY-8.00%，歸屬母公司業主淨利6.82億元，YoY-11.00%，單月EPS 0.77元。從文曄08/2023自結財務數字來看，單月營收與獲利表現優於公司23Q3財測與市場預期，推估文曄08/2023表現優於公司23Q3財測與市場預期，有部分受惠於美元兌台幣升值而產生外幣兌換利益所致。因文曄08/2023自結財務數字優於公司23Q3財測與市場預期，讓文曄23Q3的營收與獲利也將有望優於公司財測與市場預期。

展望2024年，文曄併購Future Electronics案，預計於24H1完成交割，等於Future Electronics將於24H2開始貢獻文曄的營收與獲利表現。展望2025年，文曄將可望完整認列Future Electronics一整年的營收與獲利表現。

看好文曄23Q3營收與獲利有望優於公司財測與市場預期，2024年與2025年受惠併購案營運將進入高速成長期，新文曄有望成為台灣IC通路獲利王者。