急撤「100％國產蛋聲明 」 勤億很委屈：農業部要求買巴西蛋

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台灣市售蛋龍頭廠商勤億蛋品先後被台北市議員游淑慧、嘉義市衛生局證實買進上千萬顆進口蛋後，該公司「品牌蛋100％是國產蛋」的聲明昨晚悄悄從官網消失，稍早新聲明上線，內容交待向中央畜產會收購量，巴西蛋做成的液蛋將做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，未挪作他用。

今記者實地走訪，勤億蛋品位於嘉義市的工廠、展售中心，中心人員表示無法替總公司發言，記者當場親自致電桃園市總公司，接電話的員工表示內部開會中，會對外說明，稍早勤億新聲明已上線。

勤億蛋品聲明公告內容：「本公司就國際蛋品來源之相關詢問回應如下：因應農業部要求，本公司中央畜產會收購12005箱巴西蛋品與400箱冷凍液蛋，並依需求交付。本公司所收購之巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，未挪作他用。近日亦經相關單位查核相關數字及符合食安法無誤，特請各方查照知悉。」

嘉義市衛生局20日曾到勤億蛋品嘉義加工廠查核，衛生局長廖育瑋說，勤億3月至5月從菲律賓、土耳其、美國和泰國共進口200多萬顆殼蛋，全做成洗選蛋售出，另替農業部代工170多萬顆巴西蛋做成液蛋，另又向農業部買進790多萬顆巴西、土耳其進口蛋做成調味液蛋，不過目前調味液蛋都凍存未流進市面，總計勤億從3月至今共購入1160多萬顆進口蛋。