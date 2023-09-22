亞太地區房價居高不下 香港仍處於高估區域

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儘管在最新《2023 瑞銀全球房地產泡沫指數》指出，全球25個主要城市的住宅價格，有些地區房地產估值目前尚稱合理，房地產市場的失衡程度急劇下降，不過，瑞銀財富管理投資指出，在亞太地區房價依然居高不下，如香港仍處於高估區域；新加坡房價從2018年以來已漲了15％！

瑞銀財富管理投資指出，東京房地產市場的失衡現象持續加劇，導致該城市在過去20年逐漸從價值低估進入泡沫風險區域，與日本其他城市形成鮮明對比。儘管淨移民人數下降和抵押貨款利率適度上升，但名目房價動態未有減弱，自此項報告首度發布以來，香港一直處於泡沫風險水平。香港經通膨調整後的房價從2022年中至2023年中下跌7％之後，已重返2017年的水平。整體而言，瑞銀財管現在認為香港處於高估區域。

另外新加坡的房屋供應無法滿足強勁的當地和國際需求。瑞銀財富管理投資指出，新加坡實際房價自2018年起上漲了15％；租金亦反映房價上漲，同期上漲約40％。雪梨房地產市場近年極為波動，始終徘徊在泡沫風險區域。澳洲儲備銀行最近大幅加息引發新一輪的房價大幅調整。經通膨調整後的房價重回2018年的水平。由於外國需求持續好轉，進一步下跌的可能性有限。

另外，相當多華人移民地區─加拿大溫哥華和多倫多，瑞銀財富管理投資指出，從2019年中至2022年中，實際房價分別上漲25％、35％，而家庭槓桿率則快速上升。融資成本持續上升和房貸壓力測試利率打破平衡局面，從2022年中起，溫哥華和多倫多經通膨調整後的房價已上升10％以上。這些城市對居住空間的需求正在穩步上升，壓力逐步轉移到租賃市場。

至於充滿陽光的邁阿密房價漲幅持續快於全國平均水準。瑞銀財富管理投資說，過去10年，邁阿密房價增長一倍以上。紐約市場在疫情期間顯著疲弱，目前正處於強勁復甦，經過多年的價值侵蝕，當地房地產市場的實際房價在2022年中至2023年中上漲了3％。相反地，波士頓的房地產市場動力減弱，從2022年中至2023年中，經通膨調整後的房價略有調整。舊金山房地產市場的反彈只是曇花一現。自2022年中起，經通膨調整後，房價下跌10％，租金下降3％，該地區建築許可證的數量處於10年來的最低水平，但空置率仍處高點，洛杉磯亦大幅失失經濟競爭力。主要由於收入增長不及預期，加上住房負擔能力轉差，庫存量開始攀升。