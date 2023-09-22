KKBOX準備回台上市 中華電、台灣大同步參與KKCompany現金增資

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中華電信董事長郭水義22日表示，很高興看到KKBOX準備回台上市，代表16年前中華電信與KKBOX合作聯合推動線上音樂得到認同，16年前，中華電信當就秉持著誠信為本的價值觀，支持正派合法的內容平台業者，廣結同盟夥伴關係，善用夥伴資產，因為任何一家公司不可能什麼都會，所以要廣結同盟，擴大平台與生態系統豐富度與能量。

中華電長期堅定認為，需靠廣結同盟提供優質數位內容服務，KKBOX以合法版權推動線上音樂，中華電支持新的科技應用與商業模式，當年KKBOX採用的是線上音樂的技術，另外採用訂閱制的月租商業模式也都是創舉，雙方合作愉快，持續推動讓KKBOX的會員進一步體驗5G創新應用，未來雙方會持續而緊密的深化雙方的合作關係。

KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）上周宣布，獲得包括中華電信、趨勢科技與國內企業的Pre-IPO輪共4,000萬美元，折合新台幣12.76億元的資金挹注，將助攻國際業務版圖，科科也計畫在今年第四季遞件申請在台上市，而台灣大15日董事會通過，同意KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）集團以交易總金額不逾3,000萬美元相當於新台幣9.6億元，全資收購台灣大子公司台灣酷樂時代。同時，台灣大決議以1,500萬美元相當新台幣4.8億元左右參與科科科技（KKCompany Technologies）集團的現金增資案，雙方並展開產業策略聯盟。

由於中華電信早期即投資KKCompany旗下KKBOX，雙方至今維持長期股權及戰略合作關係，且深化5G及AI生成式展演合作，這次中華電及台灣大同步參與KKCompany的現金增資，換言之，中華電、台灣大均為KKCompany股東。