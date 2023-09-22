《國際經濟》日圓貶、物價高 日人很辛苦在過活

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本政府22日指出，8月不包括鮮食的核心CPI（消費者物價指數）年增3.1%，跟7月一樣。至於能源與鮮食都不含的核心再核心CPI，年增4.3%，也與7月相同。日本核心物價已連續17個月，都在央行目標值2%以上。

專家認為，食品價格是整體物價漲跌的一個重要因素，持續上漲的時間可能比當初預期的還要久。不過，未來物價上漲的幅度可能會減小，只要東西價格不要大幅上揚，日本央行就可以持續實施目前超寬鬆的貨幣政策。

學者指出，日本8月CPI未明顯下滑，表示通膨要降到日本央行希望值2%，並不是那麼容易。現在看起來由需求拉動（demand-pull）之通膨還在，油價上漲帶動的成本推升（cost-push）通膨似乎又開始敗部復活。

至於跟通貨膨脹有互動關係的匯價，22日盤中，日圓兌一美元在147.50至147.80之間狹幅盤整，在聯準會今年底之前可能還會升息下，美元不但強勢且逼近6個月高點。日前，日圓曾貶至10個月低點148.465附近。

看好美元未來表現的匯銀人士認為，聯準會現在的態度是趨向調高利率的鷹派，且猜測2024年會大幅降息的聲音愈來愈小，故美國經濟在有韌性的情況下，相對於歐元區，美國的成長前景應會更佳。

雖說不少日本上班族在今年都有加薪，但薪資增幅還是不及當地物價的漲幅，面對大漲的商品，消費力道很自然就會縮手。分析師指出，日本央行一直維持超低利率，就是希望能刺激景氣成長，避免日本掉入經濟發展停滯，加上又出現通貨膨脹的停滯性通膨（stagflation）深淵中。