全台首發債券ETF組合基金 9／25開募

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國經濟表現意外展現韌性，強化市場對景氣的信心，美元保持相對偏強走勢，提升美債的投資吸引力，今年升息進入末期，兆豐投信即將於9月25日～9月28日募集兆豐全球債券ETF策略收益組合基金，由土地銀行保管，投資人可趁勢將債券ETF組合基金納入核心資產配置中，追求資產總報酬邁向長期漲升的契機。

歐洲央行（ECB）9月會議如期再升息1碼將融資利率調升至4.5％，不過，伴隨歐元區經濟成長展望的下修，市場預期歐洲央行的貨幣緊縮週期也追隨美國步入尾聲。相較於歐元區疲弱的經濟成長，美國經濟表現相對展現出韌性，市場預期聯準會將保持限制性的利率水準，明年開始緩步降息，此時，美國公債大幅度近5％的債券殖利率具有投資吸引力，美國公債以外的債種亦有更高的收益機會。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金研究團隊指出，在不同景氣階段中都會有相對較適合的債券資產類別，在資產投資理財中若懂得靈活運用不同債券，配置表現最佳的債券，更能讓投資發揮最大效益。

現階段全球景氣放緩宜採防禦型配置，以較穩健且殖利率升高的國債、投資等級債為主再搭配新興市場債增益，掌握景氣循環與債市輪動契機，較有機會創造增益最佳成效。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金採取嚴謹投資流程，以景氣定位階段，追蹤多項經濟數據指標，判斷景氣週期位置，以及在投資前的風險控管，包括綜合評估發行人資產規模、獲利、償債能力等流動性檢視，同時，透過債券ETF各項綜合評估，讓投資組合效率極大化。

此基金以全球債券ETF為核心主軸、搭配多元資產的衛星配置方式，將依照市場變化動態調整資產比重，有助強化投資組合攻守皆宜的特性，更是疫後復甦的環境下，相對具大趨勢性的投資題材，非常適合納入核心資產的配置當中。