輔導會職訓中心蟬聯TTQS金牌 訓練品質再受肯定

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國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職訓中心近年來戮力於職類多元、教學精進，以及師資專業與設備更新等措施，已於110年獲得國家級辦訓品質檢測標準─「TTQS」評核金牌的肯定。今(112)年秉持「沒有最好，只有更好」的精神，經中心全體同仁努力精進各項辦訓作為，再次獲得勞動部勞動力發展署的肯定，蟬聯金牌成績，成效卓越。

職訓中心表示，「TTQS」為人才發展品質管理系統的簡稱，係勞動力發展署導入唯一國家級辦訓品質的檢測標準，自102年推行後，即藉由此系統的各項標準檢視各辦訓機構訓練品質，以確保訓練目標聚焦於宗旨、使命及願景，同時強化訓練品質的「目標性」與「連結性」。經過多年來不斷推動與深化，已成為公、私立訓練機構評核的指標，中心再次獲得金牌的肯定，是精益求精的動力，也是退除役官兵職訓品質的保證。

職訓中心除了優化辦訓管理流程及系統外，同時也注重課程的專業性，中心現有7大職類課程，其中，已有7門課程通過勞動部職能導向認證，課程設計符合產業發展趨勢，學員在訓期間可提早學習業界所需技能，訓後立即與職場接軌。值得一提的是，111年中心自辦班隊共計辦理各職類班隊100班，培訓2,301位退除役官兵，輔導就業率達88.2%，創歷年新高，考照率亦達97%，成效顯著，訓練品質同時獲得社會各界的肯定。

職訓中心113年自辦訓練班隊招生訊息，已公開於職訓中心官方網站（http://www.vtc.gov.tw）及FB粉絲團（https://www.facebook.com/vtcgov），歡迎榮民、榮眷及屆退官兵踴躍報名參訓。