i15首賣！台灣大：整體銷量有機會上看2成

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iPhone 15於22 日全台首賣，電信三雄及亞太電信大陣仗舉辦開賣會，台灣大由總經理林之晨及個人用戶事業商務長林東閔共同主持，林東閔預估台灣大今年銷售iPhone 15的銷售量將較去年成長1成，甚至上看2成。

林之晨強調，新一代iPhone 15功能大進化，Pro系列搭載新一代A17 Pro晶片、螢幕亮度提升等先進功能，台灣大獨家代理熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》、GeForce NOW 雲端遊戲，串流影音MyVideo、Disney＋，果粉透過iPhone15，可以獲得更好的娛樂體驗。

台灣大今年前8個月手機累積銷量逆勢成長10％，搭配mo幣多、Disney＋、好速成雙與OP響樂生活用戶占智慧型手機用戶比重超過22％，雙重帶動之下，8月份5G用戶數年成長達35％。台灣大看好iPhone 15帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

林東閔指出，iPhone 15新機第一批到貨量比去年iPhone 14多，但iPhone 15 Pro MAX因鏡頭製造難度高，到貨量最少，也最缺貨。

另外，iPhone 15及i15 Pro兩支入門款也因導入動態島功能，銷售狀況也比預期更好。

台灣大目前5G用戶約每月增加1％，林東閔強調，今年5G用戶及ARPU增長都會是歷年之高。