海陸齊發 蘭陽媽祖文化節啟航

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為期3天，宜蘭縣年度盛事之一蘭陽媽祖文化節今天（22日）起自南方澳啟航，百艘船隊恭迎媽祖登船，信徒隨駕出海巡香，海巡署新竹艦等船艦噴水祈福並全程護航，縣長林姿妙邀請鄉親來宜蘭迎媽祖、保平安。

今天清晨林姿妙與議長張勝德、南天宮主委林棋山等人，率信眾展開起駕科儀，向媽祖秉告活動開始，祈求風調雨順、縣境平安，隨後媽祖與眾神尊正式起駕，為期3天2夜的海陸遶境活動開始。

從南方澳啟航的船隊，由媽祖領路出航，船隊北上遶行龜山島內圍，在竹安河口外海舉辦海上祈福科儀，再與來自頭城地區的船隊在海上會合接駕，船隊護送媽祖至烏石港登陸，舉行海陸會香科儀，接續是為期2天半的陸巡遶境。

林姿妙表示，今年蘭陽媽祖文化節首度開放全台民眾報名參加遶境，報名格外踴躍，現場船隊滿載參加信眾熱鬧出航，信眾因為能隨著媽祖「乘風海上」雀躍不已，歡迎這3天大家作伙來宜蘭。

今天下午1時隊伍自頭城鎮至礁溪鄉，晚間7時駐駕礁溪玉鼎慈天宮。明天清晨6時30分起駕科儀，緊接開始步巡，從礁溪鄉一路行經宜蘭市、五結鄉、羅東鎮，上午7時起車巡隊伍會行經員山鄉、三星鄉、壯圍鄉、五結鄉，晚間7時駐駕羅東聖安宮、羅東震安宮。24日清晨6時30分起駕科儀，以步巡方式行經冬山鄉、蘇澳鎮，晚間7時在南方澳南天宮回鑾科儀。