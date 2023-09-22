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南橫公路栗園路段落石不斷　工務段將搶修

  • 中時即時 蔡旻妤
台20線155.1k災害照片。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）
台20線155.1k災害照片。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）

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台20線南橫公路東端栗園段因昨晚落石雙向交通中斷，影響利稻至向陽交通，公路總局關山工務段今天表示，由於現場持續落石，影響搶修同仁安危，待落石減緩後將進行搶修作業，呼籲用路人可利用公路局幸福公路APP查詢即時路況。

公路總局關山工務段長林進芳指出，台20線155K＋100處 （栗園路段），於21日晚上7時30分發生邊坡坍方道路阻斷雙向道路無法通行，關山工務段已派遣機具辦理搶災作業，由於現場持續落石，影響搶修同仁安危，有待現場落石情況穩定後，即派機具清除，以維護行車安全。

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