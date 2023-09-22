《盤中解析》續跌逾百點回穩 櫃買開低走高

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【時報記者林資傑台北報導】美國聯準會放鷹、聯邦政府可能停擺導致美股主要指數周四齊跌逾1％，亞股今（22）日早盤則漲跌互見，台股加權指數開低49.35點後，一度續跌114.24點至16202.43點，惟隨後在買盤敲進下拉回平盤，一度翻紅小漲。櫃買指數同步開低走高，表現強於大盤。

截至11點，加權指數下跌20.05點、為16296.62點，跌幅0.12％，最高小漲8.98點至16325.65點，今日成交量估萎縮至約2300億元。櫃買指數截至11點上漲0.55％、為212.32點，早盤最高上漲0.77％至212.79點，成交量估增至近600億元。

盤面類股由電腦及周邊設備股漲近1.5％領軍，光電、通信網路、數位雲端及綠能環保股漲約0.5％居次，金融股力守紅盤。成交量較大的電子股於平盤微幅震盪，半導體股跌逾0.4％，水泥及電子通路股跌逾0.5％，表現相對較弱。

權值股漲跌互見，以廣達(2382)漲約2％領軍、兆豐金(2886)漲逾0.5％居次，玉山金(2884)、合庫金(5880)、台達電(2308)、台塑化(6505)、鴻海(2317)持穩紅盤。權王台積電(2330)及聯電(2303)齊跌逾0.5％，聯發科(2454)跌近1.5％，表現相對較弱。

群益投顧認為，台股半年線由支撐變為壓力，預期近期指數將於16000～16500點間震盪，操作建議反彈若量縮偏空思考，進行持股汰弱。由於季底留意恐進入投信結帳期，且中秋連假前不利多方表態，但越接近連假前，反而是較適合布局時機。

元富投顧則指出，就技術面觀察，與台股連動性高的費半指數出現破底走勢，台股跌破半年線支撐壓抑上漲空間，操作難度高，可暫時觀望。以中小型股為主的櫃買指數同步拉回，在月線附近整理、表現相對強勢，有利中小型股表現，區間以208～217點看待。