《國際產業》AI變「BI」 輝達面臨1兆美元市值保衛戰

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）等美國半導體公司今年來股價漲幅驚人，但由於投資人擔心估值已經過高、美國公債殖利率上揚以及一些業內問題浮現，該熱門族群的光芒似乎正在消退。

今年截至7月以來，費城半導體指數上漲超過50%，所有晶片股當中又以輝達最具代表性，在AI狂熱帶動下，其今年來股價大漲逾2倍，成為全球第一家市值突破1兆美元的晶片公司。

不過近來美國半導體股的熱度顯著降溫，費城半導體指數本月以來下跌逾7%，表現比標普500指數跌2.3%更為疲弱，而帶動今年美股大盤走高的輝達儘管在8月底公布季報和展望再度讓人驚豔，但股價在9月以來已經下跌逾14%，市值恐面臨1兆美元保衛戰。

其他在9月大跌的大型半導體股還包括科林研發（Lam Research）跌12%，以及應用材料和科磊（KLA）雙雙下挫約10%。

英國IC設計大廠安謀（Arm Holdings）上周四在那斯達克風光上市後，股價已經連跌第5天。

Baker Avenue Wealth Management首席投資策略師King Lip表示，半導體股肯定已經失去一些動能。AI熱潮帶動許多晶片公司，但這股狂熱已經降溫。

隨著股價上漲，這些半導體股的估值也水漲船高。數據顯示，截至7月底，由21檔股票組成的標普500指數半導體和半導體設備產業類股的12個月預期本益比為28.5倍，遠高於10年平均值（16.5倍）。即使本月下跌，但該類股的預期本益比仍達23.5倍。

Hennion & Walsh Asset Management總裁兼投資長Kevin Mahn表示，疫情結束後，AI創新的普及和AI軍備競賽讓半導體股搭上順風車，但有些公司確實已經攀上頂峰，於是你會開始質疑它們的估值。

美國公債殖利率上揚給這些股票的估值帶來更大的壓力。幾乎沒有風險的美國公債利率升高，肯定會使股票這類高風險資產面臨「競爭壓力」。

聯準會表明其利率將「升更高、高更久」的政策立場，美國10年期指標公債殖利率飆升逾13個基點，報4.492%，創下2007年11月以來新高。對利率走向更敏感的2年期債息升至5.202%，創下2006年來新高。

追蹤散戶交易的VandaTrack表示，散戶對AI的興趣也在減弱。

半導體產業的特定問題也給該類股帶來壓力，例如美中兩國的「晶片戰爭」。繼去年對中國祭出規模與範圍史無前例的晶片出口管制後，拜登政府正在考慮進一步收緊AI晶片出口。

此外，上周五路透援引知情人士報導，台積電（2330）已經通知其主要供應商推遲高階晶片製造設備的交貨，因為這家全球最大晶圓代工廠商對客戶的需求越來越感到不安。一些台積電的供應商股價應聲下挫。消息人士表示，台積電提出這個要求是為了控制成本，也反映出該公司對需求前景越來越謹慎。

儘管如此，許多晶片股今年以來仍然坐擁著巨大的漲幅，而本月的表現或許只是短暫的踉蹌。

Hennion & Walsh Asset Management總裁兼投資長Mahn建議投資人可以考慮那些財務強勁、估值合理且配發股利的晶片公司，「我確實相信半導體股未來仍有機會」。