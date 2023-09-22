B肝抗病毒藥物10月起放寬給付！2.1萬人年省4.2萬藥費

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台灣約有180萬名B肝帶原者，其中需要接受治療者，約介於50～60萬人之間，若未及時處理，恐進入「肝病三部曲」，出現肝硬化及肝癌。學界近年呼籲政府放寬B肝抗病毒藥物的使用，健保署今正式宣布，10月起，e抗原陰性慢性B肝患者只要半年內1次以上肝指數（ALT）異常、出現中度纖維化(≧F2)，即可用藥。根據試算，將有2.1萬人受惠，每人每年平均可省 4.2萬元藥費，健保署則會增加7.32億支出。

副總統陳建仁、中研院士陳培哲等專家近年來都呼籲政府研議放寬B肝抗病毒藥物的給付，健保署約在2021年開始研議。考量新藥預算若不足，過寬的給付恐壓縮健保點值，經過許久的討論，今年得出放寬2項條件的結論。

健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，e抗原陰性的慢性B肝患者，現行給付條件為半年內2次以上肝指數（ALT）異常、重度纖維化（≧F3），10月起則放寬為半年內2次以上肝指數（ALT）異常、中度纖維化（≧F2）即可用藥。健保署推估將有2.2萬人受惠，而健保則會增加7.32億元支出。

黃育文表示，包含原廠藥、學名藥在內，國內共有17種B肝抗病毒藥物可供民眾使用，經過健保署議價，每顆價格介於82～143元之間，患者每天需服用1顆。根據試算，1次療程約需要2～3年左右，健保放寬給付後，每人每年可省下4.2萬元藥費。若用藥2～3年，則可省下8.4～12.3萬元左右。

健保署長石崇良表示，為使B肝患者儘早接受治療，B肝口服藥在2003年10月1日起就納入健保給付，並持續擴增給付範圍。此次擴增給付，除參考專家意見，亦參採美國、歐洲、亞太等國際指引，希望我國的肝炎防治能與國際接軌，更呼應世界衛生組織（WHO）及國家肝炎防治政策，提升治療涵蓋率，期待能降低肝硬化、肝癌風險，減少後續所延伸的醫療費用。