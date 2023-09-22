台灣連鎖加盟促進協會直接把勞工送進企業辦公室

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少子化導致台灣缺工問題日益嚴峻，尤其餐飲服務業更是首當其衝，根據人力銀行統計，餐飲業平均每月職缺近10萬個，每4個民生消費產業職缺，就有1個是餐飲服務生。許多業者加薪、在各種平台刊登徵才廣告，依然需人恐急。台灣連鎖加盟促進協會特別與台北市政府就業服務處合作，推出「銀髮就業缺工媒合」，篩選優質中高齡勞工，直接送進企業總部媒合工作。

根據國發會統計，台灣老年人口占比將在2025年超過20%，邁入超高齡社會，再加上台灣醫療進步，人類壽命與體力延長，必須積極為人生下半場鋪路，重返職場建立新生活圈、同時避免與社會脫節，成為不少銀髮族的人生新選擇。然而不少中高齡、銀髮族群，甚或暫離職場的婦女，即便具有豐富工作經驗，也尚有體力投入勞動，卻缺少重返職場的契機。

台灣連鎖加盟促進協會首次與台北市政府就業服務處合作，針對銀髮族以及中高齡二度就業婦女，舉行「餐飲缺工就業媒合會」，結合勞動市場供需兩端，幫助有需求之二度就業勞工重返市場、同時解決服務業缺工問題，共創雙贏。本次選定企業為焦糖楓串燒，集合12位有意重返職場的中高齡、婦女二度就業求職者，到焦糖楓串料中央廚房參訪，體驗使用串料機台、包裝、歸庫等工作，最後並直接媒合職缺，等於直接把勞工「送進」企業總部。

焦糖楓執行長陳妍霖表示，串燒中央廚房工作單純不繁重，且工時較為彈性，長輩及二度就業者容易上手，因此公司有1/3以上都是中高齡二度就業勞工，開出職缺若通過試用期，月薪加獎金最高能到48,000元，歡迎有志應徵的同仁一起加入工作行列。

今年70歲的求職者蔡瑞月過去在銀行業上班，她說退休後每天在家都不知道睡到幾點，身體遲早會壞掉，出來工作身體才會越來越好，「可以活到120歲!」，蔡瑞月高興表示。另一位70歲的求職者高秀琴則說，一個人在家很無聊，不是睡覺就是看電視，「出來工作才能避免老人癡呆。」，希望有緣能到焦糖楓工作。

台北市就服處副處長洪三凱表示，台灣邁入高齡社會，但50歲以上的勞動參與率仍然偏低，而很多產業面臨缺工問題，很高興與台灣連鎖加盟促進協會旗下優秀企業合作，共同媒合職缺解決雙方問題。台灣連鎖加盟促進協會指出，未來將以這次焦糖楓的成功案例為模板，持續與台北市政府合作，將這樣的優質政策推動給協會旗下660家企業會員，做為企業永續經營新方向。