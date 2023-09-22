《數雲端》騰雲大型專案將陸續貢獻營收 全年營收挑戰6億元創新高

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【時報記者莊丙農台北報導】騰雲(6870)前8月營收年增率19.1％，下半年大型專案驗收認列將陸續貢獻營收，法人估計今年營收挑戰6億元，每股盈餘上看5元，營運再創新高。

騰雲提供線上與線下銷售循環、數位化雲端管理平台並提升個人化購物體驗，包含多元支付、會員行銷、大數據分析等，提供商家完整的營運技術，協助客戶OMO虛實融合、多渠道零售服務。

騰雲國內客戶包含新光三越、遠東百貨、萊爾富、秀泰與日本三井不動產等，在全台灣商場滲透率約 15％，台灣中大型的實體商場大約800多座，採用騰雲解決方案的客戶超過百家，騰雲除了既有實體百貨商場客戶為主外，將目標鎖定中小型餐飲業者的轉型需求，整合金流和資訊流並針對需求不同研發客製化專案，公司也計畫運用AI技術，打造數位店員等相關應用。

國外市場是公司近年來努力的目標，公司先前打入Hitachi Solutions、VINX供應鏈後，持續與經營夥伴打進亞洲市場，尤其是日本及東南亞，在疫情結束後的數位化強勁擴張需求。像是日本有超過3000座以上的商務設施有數位轉型的需求外，且日本在地因應老齡化市場，政府積極推動數位轉型，鼓勵企業透過數位智慧化降低人力需求與經營成本；東南亞在疫情結束後的數位化強勁擴張需求，9月也拿下菲律賓AIoT智慧終端應用新訂單。

騰雲海外版圖擴張動能強勁，並受惠產業特性在營收規模擴張下降低費用率，帶來獲利能力進一步優化。今年前8月營收3.44億元，年增19.1％，上半年稅後淨利0.31億元，年增47.2％，每股盈餘1.58元。法人估計2023及2024年全年營收及獲利都有2成以上年成長率，今年獲利力拚半個資本額，明年接單動能強勁，推升營運續創新高。