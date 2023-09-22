《基金》迎戰第四季 全球股票型ETF最新布局這樣做

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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會資金緊縮政策未見轉向，油價、公債殖利率也雙雙走高影響市場情緒，市場評價再上不易；加上美國S&P 500指數與MSCI世界指數本益比都來到一倍標準差上緣，更推高接下來第四季市場評價修正的可能性。

凱基投信表示，儘管市場接下來震盪機率不低，不過預估2024年美國S&P 500 企業獲利可望有雙位數成長，明年第二季企業獲利年增率可期，依據歷史經驗，股市往往提前3-6個月反應，今年第四季震盪結束後，可望迎來全產業全面復甦的行情，剛完成9月定審換股的凱基全球菁英55ETF(00926)，結合產業強弱勢動能加減碼，追求能放大上漲動能、減低下跌衝擊。

凱基全球菁英55(00926)每3、6、9、12月定審換股，每季調整一次，一年換股4次，目前規模5億元。該基金經理人施政廷指出，9月成分股替換完成後，總共調動4個產業的4檔成分股，分別新增通訊業的網路隨選串流影片的OTT服務公司；原物料業的電動車電池鋰供應商；房地產的倉儲公司；以及金融業的投資集團。

施政廷說明，本次調整的4個產業中，通訊產業調整後的成分股比重明顯變高，主因追蹤指數編制設計的動能指標顯示，報酬前三高為科技、非核心消費、通訊，在加碼強勢產業、減碼弱勢產業的動能加減碼計算權重機制下，將第四季凱基全球菁英55(00926)在通訊相關成分股的布局從14%加碼到25%，非核心消費產業的比重從8%加碼到14%，AI科技相關成分股比重依舊最高，達到36%，原物料、不動產、金融產業新增與剔除成分股的比重則維持相近。

動能加減碼強弱勢產業，成效也反映在更高的報酬與更低的波動表現上。比較凱基全球菁英55(00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數與S&P 500指數及MSCI世界指數2020年以來表現，可以發現當市場震盪下跌時，彭博全球產業菁英55指數相對跌幅較小；當市場反彈走高時，彭博全球產業菁英55指數也能繳出更大的上漲幅度。施政廷指出，凱基全球菁英55(00926)追蹤的指數能挺過這3年多疫情的市場多空，繳出亮眼總報酬，關鍵就在於層層篩選、全方位檢驗成分股的競爭優勢。

凱基全球菁英55(00926)所追蹤指數採用市值、近一年淨利率與近一年ROA三大指標，完全網羅11大產業優質企業，一年四次定審滾動調整成分股，並搭配產業強弱勢、每季動態加減碼產業權重，放大上漲動能與下檔防守力道。