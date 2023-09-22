大陸1-8月大型演出觀眾人次破千萬 規範抓黃牛

澎湃新聞報導，大陸文化和旅遊部22日召開例行記者會，解讀日前發布的《關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理 促進演出市場健康有序發展的通知》（《通知》），文旅部市場管理司一級巡視員李建偉指出，今年1—8月，大陸全國共舉辦演唱會、音樂節等大型演出活動900多場，觀眾人次突破1000萬，超過疫情前水準。演出行業發展信心持續增強，消費者觀演熱情持續高漲，演出市場發展態勢持續穩健。 李建偉稱，但也要看到，隨著演出市場的加快恢復，一些問題隨之凸顯，比如，部分熱門演出黃牛炒票問題比較凸出，引發消費者不滿。個別演出現場監管還存在缺失，需要進一步規範管理。為此，文旅部聯合公安部於9月12日印發《通知》，針對觀眾人數在5000人以上大型營業性演出活動，提出24條措施，全面加強規範管理。 《通知》明確，大型演出活動審批前，應當經過省級文化和旅遊行政部門、公安機關風險評估和綜合研判，演出舉辦單位在申請舉辦演出活動前應當開展風險自評。明確大型演出活動應當實行實名購票和實名入場制度，並做好消費者個人資訊保護。要求提高大型演出活動門票公開銷售比例，建立大型演出活動退票機制，告知消費者購票、入場和退票規則。 同時加強演出票務銷售平台管理，依法處置違規行為。加大對線上線下倒賣演出票證的打擊整治力度，依法打擊造謠、傳謠行為。引導觀眾文明觀演，做好入場安檢，加強現場巡查，及時制止不文明觀演行為，維護觀演秩序。演員經紀公司及演員經紀從業人員要加強對演員的教育、提醒，鼓勵演員主動發聲，引導觀眾共同維護演出秩序。 對存在面向公眾銷售門票數量低於核准數量的85％或者為倒賣門票、買賣演出工作票證提供便利等情形的演出舉辦單位及票務代理機構，依法認定文化和旅遊市場失信主體，並實施信用懲戒。