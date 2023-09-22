公費流感疫苗今開放預約 這4類人列首波接種對象

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今年公費流感疫苗於10月2日開打，彰化縣衛生局提早2週於今天中午12點起開放「彰化縣疫苗接種預約e點通」流感疫苗線上預約，衛生局提醒符合公費接種對象使用線上預約，省時便利，避免久候。

衛生局表示，今年度全面採用四價流感疫苗（含2種A型及2種B型疫苗株），配合疾管署疫苗配賦政策分為二階段接種，10月2日起，符合第1階段公費流感疫苗接種對象均可接種，接種對象為「65歲以上長者」、「6個月至國小入學前幼兒」、「執登醫事人員」、「學生補接種（該校集中接種日後7天開放）」。

彰化疫苗接種預約e點通提供上述4類對象線上預約，第1批預約場次共計1913診次，並於10月2日起由249家合約醫療院所及27所衛生所提供接種服務，若不方便使用網路預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務；11月1日起為符合第2階段公費對象為50至64歲成人。

彰化疫苗接種預約e點通今天中午12點起開放線上預約，民眾可依接種族群類別分流以及個人化時間、鄉鎮和醫療院所等需求進行預約；面臨數位落差的民眾或長者，則可讓家屬及合約院所工作人員協助完成線上預約。

預約完成後，民眾可直接在系統上查詢預約細節，包括日期、時間和預約地點，並根據需要修改或取消預約。在接種前一天，系統自動提供民眾預約提醒通知，避免民眾遺漏預約資訊。

衛生局長葉彥伯表示，今年接種的疫苗種類很多，有COVID-19次世代疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗等，民眾可選擇同時接種，或依照疫苗種類不同時間分別接種，全都能透過線上預約系統進行預約，希望民眾能善用此預約系統，減少現場等待的時間，並期望65歲以上長輩能將3支疫苗完成接種提升保護力，預防重症。