提振民企信心！大陸官方再推政策牛肉促消費

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為提振民企信心，大陸官方持續推出政策牛肉。大陸市場監管總局近日發布《市場監管部門促進民營經濟發展的若干舉措》，聚焦5面向持續優化民營經濟發展環境。此外，大陸商務部也發布相關消費數據顯示，大陸8月社會消費品零售總額3.79兆元（人民幣，下同），同比增長4.6％；其中新能源汽車銷量同比增27％。

大陸央視新聞報導，大陸市場監管總局近日發布《市場監管部門促進民營經濟發展的若干舉措》，22條舉措聚焦五個方面，對提振民營經濟發展信心，依法規範和引導民營資本健康發展具有重要意義。

報導指出，持續優化民營經濟發展環境。持續破除市場准入壁壘，全面落實公平競爭政策制度，強化制止濫用行政權力排除限制競爭的反壟斷執法。

報導稱，加大對民營經濟政策支持力度。完善信用資訊歸集共用，健全中小微企業和個體工商戶信用評級和評價體系。強化民營經濟發展法治保障。持續完善智慧財產權保護體系，完善監管執法體系，杜絕選擇性執法，健全涉企收費長效監管機制。

報導還稱，在著力推動民營經濟實現高品質發展上，支持民營企業參與標準制定，計量服務中小企業。依法規範和引導民營資本健康發展，推動平台經濟健康發展。持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，及時推廣經驗做法，加大宣傳。

此外，大陸商務部網站訊息顯示，8月社會消費品零售總額3.79兆]元，同比增長4.6％，增速比上月加快2.1個百分點；1-8月累計30.23兆元，同比增長7.0％。

資料顯示，8月，商品零售額同比增長3.7％，增速比上月加快2.7個百分點。從商品類別看，近七成商品類值零售額同比增速較上月加快。其中，限額以上單位化妝品、通訊器材、金銀珠寶、傢俱同比分別增長9.7％、8.5％、7.2％和4.8％。

值得一提的是，新能源汽車銷售旺盛，8月銷量同比增長27％，1-8月同比增長39.2％，占新車銷量比重達29.5％。

此外，8月，大陸全國餐飲收入4212億元，同比增長12.4％；暑運期間，全國鐵路、民航旅客運輸量分別達8.3和1.3億人次，均創歷史同期新高；暑期檔電影票房收入超206億元，同比增長約1.26倍，為歷史同期最高記錄。1-8月，服務零售額同比增長19.4％。

而1-8月大陸全國網上零售額9.54兆元，同比增長12.1％，其中實物商品網上零售額7.98兆元，增長9.5％，占社會消費品零售總額比重達26.4％。8月，大陸全國快遞業務量同比增長15％左右，業務收入增長約9％。