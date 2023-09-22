第4屆海峽兩岸大學校長論壇 21日在長春舉辦

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由中華中山文化交流協會主辦，民革中央聯絡部、民革吉林省委會、吉林省人民政府台灣事務辦公室、吉林省教育廳、長春建築學院承辦的「第四屆海峽兩岸大學校長論壇」，9月21日在長春建築學院高新校區舉辦。來自海峽兩岸的近80餘所大學的校領導與專家學者齊聚一堂，圍繞「弘揚中華文化·培養創新人才」的主題展開深入研討交流。

大陸全國政協常委、民革中央副主席陳星鶯，吉林省政協副主席、民革吉林省委會主委郭乃碩，民革中央聯絡部部長張慶盈，國台辦交流局二級巡視員蒼軍，吉林省委統戰部常務副部長婁少華，吉林省台辦主任張玉奪，民革吉林省委會副主委朱臣，吉林省教育廳副廳長劉學軍等領導出席開幕式。開幕式由張玉奪主持。

開幕式上，除了全國政協常委、民革中央副主席陳星鶯，吉林省政協副主席、民革吉林省委會主委郭乃碩以及長春建築學院副董事長孫婉星、台灣藝術大學前校長謝顒丞分別致詞外，論壇還進行兩岸高校創新人才培養實踐——華燦獎兩岸合作項目推介及簽約儀式。

隨後，在東北師範大學校長徐海陽與台灣清華大學前副校長信世昌聯合主持下，吉林大學黨委副書記韓喜平、大連理工大學副校長羅鐘鉉、台灣高雄師範大學原校長吳連賞、台灣東華大學校長趙涵捷、台灣高雄科技大學校長楊慶煜、台灣東吳大學副校長詹乾隆、台灣聖約翰科技大學校長唐彥博、台灣元培醫事科技大學校長王綮慷、哈爾濱工程大學副校長於志文、暨南大學副校長張宏、華僑大學副校長王建華11位來自海峽兩岸的大學校長圍繞論壇主題「弘揚中華文化 培養創新人才」發表演講。

本次論壇還舉行了海峽兩岸民辦（私立）大學校長圓桌座談、「照護之競」兩岸學生「健康和社會照護」邀請賽及「智能之弈」兩岸學生「AI＋機器人創新設計」邀請賽、沈浸式體驗等主題活動。