好囂張！南臺科大學生自印學校停車證叫賣惹議

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南臺科技大學擁有1萬多名學生，很多人都騎機車上學，但經常有人抱怨停車位不夠。有學生發現「商機」後，竟然自行印製學校停車證，還在網路平台Dcard宣稱「明晚7點在滑板場準時開賣」，引發學生批評「犯法的事還這麼囂張」。校方指出，針對學生的行為會先予以輔導，調查後再依校規處置；警方也說，基於大學自主，尊重校方處置。

昨天有學生在Dcard平台PO出1張印滿學校停車證照片，標示「明晚7點在滑板場準時開賣」，質疑販賣停車證是違法的事，竟然還這麼公開在網路上叫賣。消息一出立即引發議論，有人認為「學校收這麼貴的停車證錢，但停車位都很不夠還一直賣…」、「不是超不超賣的問題，而是一堆免費仔都停進來！」也有人說，「很好笑，編號全部一樣」。

校方表示，目前一學年停車費僅500元，應該不會造成學生負擔；學校有4000多個機車停車位，也應該足夠學生停放；之所以同學會覺得停車位不夠，主要是大家都喜歡停放在靠近大門的停車場，將加強宣傳分散停車，也希望學生不要任意購買停車證。

校方還說，昨天已經收到網路訊息，目前正在調查中；針對學生的行為，會先予以輔導，調查後再依校規處置。

警方認為，學生的行為涉及詐欺、偽造文書等罪嫌，雖然不是很重的罪，但都是「公訴罪」，也不管既遂或未遂，一旦成案將嚴重影響學生的前途；基於大學自主，加上目前情況不明朗，將尊重校方的處置。