《鋼鐵股》中鋼H2營運向上 法人喊買但降價

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)盤價上漲，獲利可望擺脫谷底，看好中鋼下半年營運可望優於上半年；明年鋼鐵需求穩定增長的假設下，營運持續上揚。本土法人將中鋼評等列入買進(Trading Buy)，但目標價降至28元，低於30元關卡。且法人預估，受限產政策影響，鋼鐵價格可能在今年第四季中後段由漲轉持平。

遭外資大賣超2萬張，並已連4日賣超，中鋼周四股價摔至近2年半低價，周五平盤表態，在低檔徘徊震盪。

由於中鋼今年10月的盤價如預期的以上漲開出，從接單量來看並沒有出現漲價後拉貨量明顯放大的狀況，主因此次漲價在市場預期之內，下游的拉貨平穩並未過度激烈反應。依中鋼今年第四季出貨量可望微增且價格優於第三季的情況下，將帶動中鋼今年第四季的營收、獲利好轉。

展望後續鋼鐵市場變化，法人預估，美國車廠罷工使得短期北美鋼鐵價格呈壓下跌，在未來罷工結束後需求應可以快速回升。大陸粗鋼產量維持高檔，是目前支撐鐵礦砂價格的主要原因之一，但在大陸粗鋼限產政策不變的假設下，第四季應可看到大陸粗鋼產量明顯減少，預期將使鐵礦砂價格下跌。屆時除非需求足夠強大，不然鋼鐵價格的上漲將失去原料成本支撐這個最主要的理由，鋼價的走勢反而可能在大陸減產後從上漲轉趨持平。