《熱門族群》ABF載板市況仍疲 外資續看淡三雄後市

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【時報記者林資傑台北報導】美系外資出具最新報告指出，由於市場需求仍疲，認為ABF載板2023年第四季售價可能僅持平、甚至季減個位數，認為ABF載板仍處於長期下行周期，市場對欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)三雄營運預期共識將調降，均維持「減碼」評等、目標價則維持不變。

美系外資維持欣興、南電、景碩目標價140元、225元、80元不變，但2023～2025年獲利展望調整有異，將欣興預期調升6％、1％、1％。南電調降2％及各低於1％，景碩調降11％、6％及2％，分別反映供給過剩及競爭加劇導致降價，以及售價及毛利率進一步惡化。

美系外資調查結果顯示，ABF載板整體稼動率仍處於約50％的偏低水準，但有看到些許好轉跡象，如欣興在投資論壇中提到需求略有好轉，認為可能與輝達（NVIDIA）L40S繪圖晶片（GPU）需求有關，或許還有Google（谷歌）張量處理器（TPU）需求帶動。

不過，雖然PC補貨需求持續至第三季，但自9月起逐漸減弱。而8月見到筆電需求較佳，但預期供應鏈需求自9月起至第四季逐漸趨緩。一般運算伺服器需求仍疲但已觸底，在微軟需求帶動下，預期第四季下旬可望出現回升跡象，但目前無法確定需求能否持續至明年。

而人工智慧（AI）伺服器需求正在增加，但美系外資認為輝達H100繪圖晶片需求目前僅日商Ibiden受惠，雖看見欣興和SEMCO正進行認證，但尚未聽聞通過訊息。整體而言，由於需求仍相對低迷，美系外資認為ABF載板第四季售價可能持平、甚至較第三季略降。

根據PC和伺服器最新預測，美系外資目前預期ABF載板今年將供應過剩14％，2024年為10％、2025年為8％，較先前預期2025年供給過剩6％擴大，主因最新公布的伺服器需求預測減少。

而自8月21日以來，南電股價上漲19％，優於景碩的11％及欣興的9％，但三者均優於大盤的上漲2％。美系外資認為，南電先前預期第四季營收將與首季相當，以此推算為季增22％，由於終端需求疲軟，認為南電將調降營收展望，美系外資預期將僅季增2％。

儘管供過於求狀況眾所周知，美系外資對ABF載板族群維持謹慎看待，並認為供過於求情況短期將持續，將關注是否出現強勁且可持續的需求復甦，帶動售價恢復預期常態，且賣方調降獲利共識展望等3大跡象，才可能對後市轉趨正向看待。