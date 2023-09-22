還能買到進口蛋？ 農業部承諾：庫存不再進入賣場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

針對是否可能有過期雞蛋流入市面，農業部代理部長陳駿季22日前往立院備詢，強調中央畜產會進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，業者也會根據有效期限的標示釋出到市面。農業部代理部長陳駿季也承諾，現階段庫存的進口蛋，不會再以殼蛋的方式進入到賣場，會以加工用蛋的方式來處理，避免消費者的疑慮。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率相關部會首長，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢時關切，日前在桃園被查到有進口雞蛋被配送到賣場，有效期標示不實，可能有過期之嫌，農業部是否掌握市面上雞蛋都在有效期限內？陳駿季指出，畜產會針對進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，相對地業者也會根據有效期限的標示，釋出到市面上。

陳駿季也承諾，目前針對現有庫存進口雞蛋，不會再用殼蛋方式進到賣場，會以加工用蛋方式處理，免除消費者疑慮。

黃國書另追問，若業者接受農業部的指示被處罰，其損失是否可向農業部求償？陳駿季說，這批液蛋並沒有釋出或買賣的行為，而地方政府裁罰相關的業者，會回到相關食安法規來辦理。黃說，業者的過失有一半以上是因為農業部，這不能完全歸責於業者。

陳建仁說明，這件事情確實是畜產會同仁的疏失，如果造成業者損失，「不是我們所樂見的」，這些進口的液蛋都還在庫存，會協助業者向地方政府說明，希望地方政府能夠了解。