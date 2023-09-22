全球客家研究盛會 桃竹合作打造學術交流平台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市政府、新竹縣政府、客委會、中央大學合作，22至24日辦理「世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟 2023國際雙年學術研討會」，以客家的在地、全球與多樣為會議主題，分析世界各地客家族群身分變遷，會中將發表近50篇研究論文，並前往竹縣參訪客庄，盼成為推動客家研究成果與經驗交流平臺。

研討會今開幕，參與者包括美國、牙買加、印尼、越南、新加坡、古巴、泰國、東帝汶等國際學者和台灣學者出席。桃園市副市長王明鉅表示，盼透過學術研究分享，傳承客家文化至下一代，也讓客家民族特色讓更多人知道，此外世界客家博覽會開展中，也邀請大家在學術研討之餘，可到各展區參觀，相信會有不一樣的感受。

新竹縣長楊文科指出，這場研討會對客家人來說別具意義，討論客家人、客家事及客家精神，俗話說「有日頭的地方就有客家人」，客家族群分布全球各地，秉持不辭辛勞精神在各領域表現卓越。他也引用客語童謠「伯公伯婆」歌詞表示，客家人虔誠敬神，也重視忠義和義民精神，盼大家在論壇中百花齊放，討論未來客家應該努力的方向，研討會最後一天也將請大家到竹縣體驗深度客庄之旅。

客委會主委楊長鎮分享客家研究發展4大階段的看法，並闡述各階段研究重點。他說明，客家學的發展是客委會對建構客家人自我認知的重要工作，而全球客家研究聯盟（GHAS）致力關注各地客家族群參與當地社會的樣態，未來客家研究在現代世界、後殖民世界與全球離散背景下，將有更廣闊且深入的貢獻。

楊長鎮說，盼與各地公民重新看待世界，客委會也會秉持開放、自由立場支持客家研究，並擔任客家研究平台，讓客家學在全球社會科學研究上扮演更重要角色。

客委會客家學術發展委員會召集人蕭新煌提到，GHAS有11個組織參與，包括7個國家中的10個組織以及客委會客家學術發展委員會，2019年成立後半過雙年會、學者工作坊等，疫情期間也採取線上會議，今年則邀請更多國家從事客家研究的學者參與。

蕭新煌說，這次研討會可謂見證、檢驗客家研究成果的平台，盼將台灣打造為全球客家的聯絡中心，將客家研究的視野擴大至更大範疇，也納入全球人文社會科學的領域，盼大家享受這場客家研究的學術盛宴，並能收穫滿滿。