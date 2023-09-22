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響應世界無車日 搭大眾運輸抽好禮

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新北市副市長陳純敬22日主持「922世界無車日-綠色漫遊，樂享騎乘」抽獎活動記者會；陳純敬表示，為響應922世界無車日，新北市府邀集基北北桃1200都會通全國最大公共運輸系統業者共同舉辦抽獎活動，就是希望能鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸，一起朝淨零碳排目標邁進！

陳純敬指出，2050淨零碳排是我們對地球和下一代的一個重大承諾，雙北市於107年起合作推出了1280公共運輸定期票，今年基北北桃4市為求區域整體共榮共好，7 月更共同推動基北北桃1200都會通定期票，帶動公共運輸運量與去年相比，成長了28.76％；公共運輸定期票政策除減輕民眾通勤負擔，亦擴大區域交流，帶動公共運輸的成長，更讓市民朋友身體力行節能減碳。

新北市政府交通局表示，「922世界無車日-綠色漫遊，樂享騎乘」抽獎活動獎品除由新北公車公會、台北捷運、新北捷運、桃園捷運及微笑單車公司共同提供的300張基北北桃1200都會通定期票，還有電動輔助單車、運動手錶、運動耳機等多項好禮；民眾只要在10月31日前至活動網頁( https：//carfreeday.3hippo.com/ )登記電子票證卡號及個人資料，並以該電子票證搭乘1200都會通可使用的大眾運輸即可參加抽獎，搭乘越多次、抽獎機會越多，歡迎大家踴躍參與，一起響應節能減碳愛地球！

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