長時間緊盯3C眼睛刺痛灼熱 當心乾眼症找上身

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者沈佩瑤台北22日電】現代人3C產品不離身，上班盯電腦，休息時間追劇滑手機。醫師提醒，當出現刺痛、灼熱、發紅、畏光等症狀，恐是休息也難改善的乾眼症，中西醫治療外，可搭配熱敷及按摩緩解。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱今天透過新聞稿指出，輕微的乾眼症在中醫稱為「白澀症」，嚴重者則被歸類為「神水將枯」，主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。

眼睛的乾燥感可能不只是疲勞那麼簡單。戴毓萱說，如果症狀由單純的乾澀模糊，進而出現「異物感、刺痛、搔癢、灼熱、發紅、畏光」等症狀，可能已經是即使休息也很難改善的乾眼症了。

戴毓萱表示，從中醫臟象學說看，乾眼症與脾、肺、肝、腎等臟器有關，換言之，眼睛問題也可能反映出其他生理狀況，所以治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質等各方面著手，才可以達到更好的效果。

乾眼症好發族群，包括長期配戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯3C螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視雷射手術，或是本身有乾燥症病史的民眾，甚至是平時容易情緒緊繃、壓力較大等。

戴毓萱提醒，若希望能治標又治本，除了就醫治療外，還是需要從乾眼症的根源做起，在飲食方面，除了補水，也要補油，像是食用富含Omega-3脂肪酸、EPA、DHA、維生素A、花青素等食物，如魚油、深海魚類、胡蘿蔔、菠菜、綠花椰等。

此外，適量休息很重要，長時間使用電子產品後，建議每隔20分鐘休息20秒，遠眺約6到7公尺外景色或閉眼養神；同時要減少「乾」的內外夾殺，少吃燒烤炸辣食物，保持室內空氣濕潤，避免直吹空調或風扇。

戴毓萱說，治療乾眼症可搭眼睛周圍的穴位按摩，刺激眼睛的氣血循環，以及熱敷眼睛最多15分鐘等，皆可達到緩和症狀效果，另外，也建議縮短配戴隱形眼鏡的時間，以免角膜缺水又缺氧；有症狀應就醫尋求專業，中西醫合併治療，讓眼睛恢復水潤。