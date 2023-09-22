大陸樂視網一審判賠89.76億元 賈躍亭承擔連帶責任

大陸券中社報導，律師人士處22日透露樂視網一審判決，根據北京金融法院判決，被告樂視網資訊技術（北京）股份有限公司於本判決生效之日起十日內，向原告投資者支付投資差額損失、傭金、印花稅等賠償款共計近20.40億元（人民幣，下同，約合新台幣89.76億元）。被告賈躍亭就原告投資者的損失與被告樂視網承擔連帶賠償責任。

在仲介機構方面，被告大陸平安證券就原告投資者的損失在10％的範圍內，與被告樂視網承擔連帶賠償責任；被告利安達會計師事務所和利安達會計師事務所（特殊普通合夥）共同就原告投資者的損失，在1.5％的範圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任；華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合夥）共同就相應日期之後曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1％的範圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任；被告信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)就相應日期之後曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在0.5％的範圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。 大陸《證券時報》報導，2010年8月12日，樂視網登陸創業板，2015年市值一度超過1700億元，成為當時創業板市值最高的上市公司。 2016年底，樂視網資金鏈問題集中爆發，並陷入債務危機。2017年7月，賈躍亭出走美國，至今未歸。 2019年4月，因樂視網及賈躍亭涉嫌資訊披露違法違規等行為，證監會宣布對樂視網及賈躍亭立案調查。2020年7月21日，樂視網被摘牌，終止上市交易，樂視網股價當日收報0.18元。 根據2021年證監會發布的市場禁入決定書，經查明，樂視網、賈躍亭等存在以下違法事實： 一、樂視網於2007年至2016年財務造假，其報送、披露的申請首次公開發行股票並上市相關文件及2010年至2016年年報存在虛假記載。二、樂視網未按規定披露關聯交易；三、樂視網未披露為樂視控股等公司提供擔保事項；四、樂視網未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況。五、樂視網2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行。 2021年4月12日，樂視網發布公告表示收到大陸證監會作出的《行政處罰決定書》，因十年財務造假，未按規定披露關聯交易等違法事實，中國證監會決定對樂視網、賈躍亭等15名責任主體作出行政處罰，其中對樂視網合計罰款2.4億餘元，對賈躍亭罰款2.41億餘元。