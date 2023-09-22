這次真的要說掰掰！高雄棧貳庫純白色「旋轉木馬」10月拆除

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來到棧貳庫，一定對坐落在港邊那座浪漫純白色「旋轉木馬」不陌生，該旋轉木馬從2018年7月啟用，原本展期半年，結束後許多人不捨，因此又重新洽談展出，陪伴高雄市民近2000個日子，因遊樂設備廠商租約到期且須進行全面整修，棧貳庫旋轉木馬將於10月底退役。

全台最大活化老倉庫棧貳庫，保留一甲子倉庫所遺留下來的元素，更結合休閒旅遊、餐飲美食與美麗海景，來到這裡一定對一座「純白旋轉木馬」不陌生，古典宮廷風格華麗浪漫，以機械裝置藝術的手法，詮釋夢想港濱，成為海陸間最奇幻的交界點，點亮港濱每個夜晚，是許多遊客到高雄必打卡景點之一。

純白旋轉木馬自2018年7月啟用，現在已佈滿5年多的歲月痕跡，承載近25萬人次的歡聲笑語，當年原本展期僅半年就被拆除，但許多人覺得可惜因此棧貳庫又再跟廠商重新洽談繼續展出，至今陪伴高雄市民近2000個日子，因遊樂設備廠商租約到期且須進行全面整修，棧貳庫旋轉木馬將於10月31日退役。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示：「如果你經過港區，發現絢麗的旋轉木馬部分燈泡不亮了，發現幾匹小馬不動了，不是因為累了，是因為年紀到了，承載著港區歡笑的旋轉木馬即將屆齡退役」，民眾可把握中秋、國慶連假，捕捉最夢幻的純白旋轉木馬身影。