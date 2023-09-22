蔡衍明愛心基金會送愛竹縣 柚子彩繪過中秋

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中秋佳節即將到來，新竹縣政府再次與財團法人蔡衍明愛心基金會、明新科技大學、中國科技大學和敏實科技大學等多所大專院校攜手合作，22日在新竹縣綜合社會福利館共同舉辦「公益青年．送愛下鄉趣-2023新竹縣中秋慰問活動」，現場大夥也在柚子上作畫，度過溫馨的中秋節前夕。

蔡衍明愛心基金會自2009年端午節開始與新竹縣府合作「送愛下鄉」三節慰問活動，今年邁入第15年，總計捐贈超過新台幣4168萬元，嘉惠超過8800戶次的弱勢家庭。本次捐助150萬元，共計嘉惠300戶弱勢家庭，其中14戶於22日到場參與活動。

活動除了捐贈慰問金外，中國科技大學學生們也特別準備共繪愛心柚活動，帶動公益青年送愛下鄉、敬老孝親，讓弱勢家庭感受到節日的喜悅，基金會也送上甜蜜文旦柚禮盒及澎湃禮包。參與活動的中國科技大學4年級學生黃冠林表示，很榮幸能陪伴長輩，在聊天的過程中，讓長輩感受溫暖與喜悅。

為了感謝基金會和學校的善行和貢獻，副縣長陳見賢代表縣長楊文科頒發「行善德昭」及「共濟群力」等獎座給合作單位，並由財團法人蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫、中國科技大學學務長郭小喬代表接受表彰。

副縣長陳見賢特別感謝蔡衍明愛心基金會蔡衍明董事長，長期給予新竹縣鄉親關懷與支持，讓縣內弱勢家庭每年三節都能感受到這份來自社會的溫暖。社會處呼籲，為彌補社會救助體系之不足，社會處設有物資銀行及新竹縣社會救助金專戶，如欲捐贈物資或愛心捐款，可洽社會處社會救助及社工科(03-5518101＃ 3239、＃3173)。