《日股》日銀按兵不動 日股從4周低點反彈、日圓貶近央行防線

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會釋出的訊息意外強硬，隔夜美股再度大跌，以及投資人觀望即將出爐的日銀決議，周五日經225指數早盤下挫0.87%，收在32,287.46點，盤中一度跌至32,154.53點，創下8月28日以來新低。東證一部指數晨收跌0.82%，為2363.88點。

本月早些時候，日銀（央行）總裁植田和男在接受媒體訪問時曾透露最快可能在今年結束負利率政策。在日銀即將公布貨幣政策決議之前，這個說法加劇了投資人的緊張情緒。

日銀在稍早前宣布維持其超寬鬆貨幣政策不變，也沒有改變其前瞻指引，日股午後跌幅收斂，日經指數暫跌0.23%，東證一部指數跌0.19%。

目前日圓回落至148.20兌一美元左右，進一步逼近位在150兌一美元的重要心理關卡。市場認為這是可能促使日本當局出手干預的重要防線。

日銀總裁植田將在台北時間14時30分、日股收盤後半小時召開記者會。

重磅級的晶片設備大廠東京威力科創早盤一度跌近2%，給日經指數帶來最大的拖累。

軟銀早盤亦下挫近2%，因上周四在美國掛牌上市的英國IC設計公司安謀（Arm Holdings）連跌第5天，終場收跌1.42%，報52.16美元，僅略高於首發價（51美元），盤中一度跌破該重要關卡。