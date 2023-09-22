遠傳開賣iPhone 15 「頭香姐」排了103小時不累 抱回6萬大禮

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遠傳電信今（22）日起盛大開賣iPhone 15，搶到頭香民眾鍾小姐長年是遠傳用戶，兩年前也曾搶到其他電信的iPhone頭香，他覺得搶頭香很有趣，如同解鎖徽章；由於過去使用遠傳網路體驗好，因此今年在遠傳還未宣布頭香禮的情況下就來排隊，特別備妥了懶骨頭、床墊、筆電、摺疊桌，讓自己在排隊期間相當愜意，「紮營」足足103小時也未顯疲憊，抱回總價值高達61190元的好禮。

遠傳上午9時於三創生活園區舉辦開賣活動。今年iPhone買氣火熱，獲得遠傳頭香禮的鍾小姐可謂是超狂果粉，9月18日凌晨2時就開始「紮營」，共等待了103小時，成功將iPad 10.9吋(WiFi 256G)、點睛品黃金蘋果頭香禮帶走，遠傳總經理井琪並現場加碼贈送最新上市的Apple Watch 9（LTE版45mm），第2、第3名的民眾也獲得加碼贈送點睛品的黃金蘋果。

遠傳總經理井琪表示，今年新iPhone有很多革新，來遠傳是明智的選擇，因為遠傳很快將擁有最大5G頻寬、最大連續低頻、最大總頻寬，有這三個「最大」的網路搭配iPhone 15，才會有最好的使用體驗， 遠傳很滿意今年新iPhone的到貨數量，目前供貨狀況良好，隨著iPhone 15持續熱賣，建議想要添購新機的消費者趁早入手。

井琪表示，今年新iPhone是5G開台以來賣最好的一年。2020年5G開台適逢疫情，現在5G成熟，以及iPhone 12用戶的換機潮加上iPhone 11等4G用戶升級5G等需求，遠傳樂觀看待今年買氣會特別好。遠傳今年新iPhone的預購量比去年增加80％，今天開賣的買氣也非常好。觀察各機型占比，以iPhone 15 Pro Max最多，其次是iPhone 15 Pro，兩機型加在一起佔比超過80％。

鍾小姐今日申辦遠傳心5G 1399資費搭配白色鈦金屬iPhone 15 Pro Max(1TB)，除了喜獲新機，她接受媒體採訪時曾表示，希望遠傳能夠給自己「意想不到」的驚喜優惠。遠傳聽到了消費者的心聲，除了已宣布的優惠，總經理井琪現場加碼，讓她再帶走價值17500元全新上市的Apple Watch 9，遠傳頭香實際獲得的總價值高達61190元。

徹夜排隊如同馬拉松，依世界賽事慣例，除了金牌得主，銀牌、銅牌均是莫大榮耀，因此井琪也現場宣布，排隊第2名、第3名的民眾也加碼，贈送價值15600元的點睛品黃金蘋果手繩，讓他們也一起分享遠傳開賣iPhone 15的喜悅與熱情。